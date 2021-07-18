شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية تخصص 40 مليون جنيه لإعداد المخططات التفصيلية للقرى والمدن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، اعتماد 40 مليون جنيه خلال خطة العام المالى الحالى لإعداد المخططات التفصيلية للقرى والمدن التى تم الانتهاء من مخططاتها الاستراتيجية، إضافة إلى تحديد الحدود الخارجية للحيز العمرانى لكل مدينة وقرية وكفر ونجع وعزبة بثوابت أرضية يتم رصدها على الشبكة الجيوديسية للجمهورية، وذلك للتسهيل على المختصين بالمحافظات فى تحديد ورصد التعديات على الأراضى الزراعية بكل محافظة، وذلك فى ضوء التكامل بين جهود كافة أجهزة الدولة لمنع ظهور مناطق عشوائية جديدة بالقرى والمدن وتوفير المسكن الملائم وتحسين فرص المعيشة وتشجيع الاستثمار العقارى لمواطنى القرى والمدن بالمحافظات والحد من هجرة مواطنى الريف إلى المدن.

وأوضح شعراوى، فى بيان اليوم، أنه بالنسبة للمخططات التفصيلية للمدن والقري، فقد تم خلال العام المالى الماضى، الانتهاء من المخططات التفصيلية لعدد 2 مدينة هما شبين القناطر، القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، و148 منطقة داخل المدن والامتدادات العمرانية بمحافظات القاهرة، القليوبية، البحيرة، دمياط، الدقهلية، الأقصر، إضافة إلى 88 قرية بمحافظتى البحيرة – الدقهلية، وتم اعتمادهم من السيد المهندس رئيس مجلس الوزراء بديلاً عن المجالس المحلية ليصبح ما تم إنجازة خلال السنوات الأربع الماضية 225 قرية و11 مدينة .

وأشار اللواء شعراوى إلى الانتهاء من المخططات الاستراتيجية لـ 13 مدينة وحى هى مدينتا كفر شكر والخصوص بمحافظة القليوبية، ومدينة ادكو بمحافظة البحيرة، ومدينة السرو بمحافظة دمياط، ومدينتا المنصورة وشربين بمحافظة الدقهلية، ومدن دار السلام وسوهاج وأخميم بمحافظة سوهاج، ومدينة كوم امبو بمحافظة اسوان، ومدن القرنة والزينية قبلى وارمنت بمحافظة الأقصر، اضافة إلى حى المرج بمحافظة القاهرة، وتم اعتمادهم من رئيس مجلس الوزراء تمهيداً للبدء فى إعداد المخططات التفصيلية لها، كما تولت الوزارة اعتماد كردون مدينتى ديرمواس بمحافظة المنيا، وفارسكور بمحافظة دمياط من رئيس مجلس الوزراء .

وأوضح شعراوى، أنه بالنسبة لتوقيع نقاط الحيز العمرانى فقد تم توقيع نقاط الحيز العمرانى على الطبيعة لعدد 20 ألف عزبة وكفر ونجع و 85 مدينة من خلال البروتوكول الموقع مع الهيئة المصرية العامة للمساحة لتحديد وتثبيت ورصد علامات الحيز العمرانى للمدن والكفور والنجوع، مؤكداً أن الوزارة تستهدف خلال العام المالى الحالى توقيع نقاط الحيز العمرانى لعدد 15 ألف عزبة وكفر ونجع و 25 مدينة .

وأضاف وزير التنمية المحلية، أن ملفى المخططات التفصيلية للمدن والقرى وتوقيع نقاط الحيز العمرانى يحظيان بأهمية كبيرة فى احداث التنمية العمرانية والسكانية وتنظيم أعمال البناء والقضاء بشكل نهائى على العشوائيات والبناء المخالف واستيعاب الزيادة السكانية واستكمال أعمال التطوير والتنمية بكافة مراكز ومدن المحافظات والمساهمة بشكل فعال فى تنفيذ رؤية مصر 2030 وتنفيذ تكليفات القيادة السياسية فى الارتقاء بجودة حياة كل أبناء مصر .