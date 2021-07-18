شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار أعمال توسعة ورفع كفاءة مدخل برج العرب الجديدة خلال أيام العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس أحمد إبراهيم أنور، رئيس جهاز تنمية مدينة برج العرب الجديدة، إن العمل مستمر فى تنفيذ أعمال التوسعة ورفع الكفاءة لطريق المدخل الرئيسي بطول 3.5 كيلو متر من صينية بهيج وحتى ميدان مدخل المدينة، خلال أيام إجازة عيد الأضحى المبارك.

أضاف "أنور"، في بيان صحفي، اليوم الأحد، أنه تم الانتهاء من صب 11 كمرة من إجمالي 15 كمرة خرسانية ضمن أعمال تنفيذ كوبريين أعلى ترعة بهيج، وأن التكلفة الإجمالية المتوقعة للمشروع تصل إلى 220 مليون جنيه، وتشمل أعمال التطوير توسعة مسار الطريق ليصل إلى 3 حارات مرورية بكل اتجاه، مع وجود طريق خدمة بعرض 9 أمتار، وتشمل الأعمال كذلك تنفيذ كوبري علوي على السكة الحديد.

وذكر أحمد إبراهيم أنور، أن المشروع يساهم في حل مشكلة التكدسات المرورية في أوقات الذروة خاصة أوقات دخول وخروج الورديات الخاصة بالمصانع العاملة بالمدينة.

وفي سياق متصل، قال المهندس أحمد ابراهيم أنور، إن العمل مستمر خلال إجازة عيد الأضحى المبارك بجميع القطاعات الحيوية بالمدينة، وأنه تم تشكيل فرق عمل تعمل على مدار 24 ساعة لمواجهة أي حالات طارئة قد تحدث.

وأكد أنه تم تكليف فرق العمل المشكلة بأعمال النظافة بالمتابعة المستمرة داخل أحياء المدينة والتعامل الفوري مع أي مخلفات يتم إلقاؤها نتيجة أعمال ذبح الأضاحي.

وقام رئيس جهاز مدينة برج العرب الجديدة، بالمرور على جميع محطات الصرف الصحي وروافع المياه بالمدينة، للاطمئنان على أعمال التشغيل، مشدداً على الالتزام بالتواجد خلال فترة النوباتجية ومتابعة أعمال التشغيل على مدار اليوم، يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بتشكيل فرق عمل تعمل على مدار اليوم خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، تلافيا لحدوث أى مشكلات فى الخدمات المقدمة للمواطنين.