شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان: 60% نسبة تنفيذ مشروع الإسكان المتميز بمدينة الفشن الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه جارٍ تنفيذ أعمال التشطيبات للوحدات السكنية بمشروع الإسكان المتميز بالمرحلة الأولى بمدينة الفشن الجديدة ببنى سويف، موضحاً أن المشروع يضم 512 وحدة سكنية (32 عمارة) "أرضي + 3 أدوار متكررة" نموذجى أ ، ب" بنسبة تنفيذ إجمالية بلغت 60%.

من جانبه، قال المهندس أشرف فتحي، رئيس جهاز تنمية مدينتي ملوي والفشن الجديدتين، إن حجم الاستثمارات في مجال الإسكان والمرافق بمدينة الفشن الجديدة حتى الآن حوالي 110 ملايين جنيه، مضيفاً أنه جارٍ تنفيذ أعمال المرافق للمنطقة العاجلة حول العمارات الجارى تنفيذها، حيث بلغت نسبة تنفيذ شبكات الصرف الصحى للمنطقة العاجلة بأطوال حوالى 1500 متر 90%، وشبكات المياه 80%.

وأشار "فتحي"، في بيان صحفي، اليوم الأحد، إلى أنه جارٍ استكمال إجراءات الطرح والترسية لتنفيذ الخدمات الخاصة بالمرحلة العاجلة (مدرسة - حضانة - سوق تجارية - وحدة صحية)، وجارٍ أيضاً استكمال إجراءات الطرح والترسية لأعمال الكهرباء للمرحلة العاجلة بالمدينة، كما تم تكليف الشركة المصرية للاتصالات للقيام بأعمال تخطيط وتنفيذ شبكات الاتصالات عن طريق جهاز المدينة، حرصاً على توافر جميع الخدمات.

وأكد رئيس جهاز مدينة الفشن، أن ذلك يأتي استكمالاً لمراحل تنفيذ الأعمال المختلفة بالمرحلة الأولى من مدينة الفشن الجديدة، لافتاً إلى أن المدينة تحتوي على جميع أنواع الإسكان ومشروعات الخدمات والاستثمارات بمختلف أنشطتها.