شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية تشيد بنجاح مصر في تنظيم البطولات الدولية رغم كورونا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشادت ممثلة الصحة العالمية في مصر دكتورة نعيمة القصير، بتعامل الدولة المصرية في ملف الرياضة خلال جائحة كورونا، وذلك خلال حوارها مع جريدة الخليج 365.

وقالت مسؤولة منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، إن مصر لديها عدة تجارب ناجحة جدا في التجمعات خلال أزمة جائحة كورونا، ومنها تجربة الانتخابات حيث إن كثيرا من الدول رفضت إجراء الانتخابات في الوقت الذي وازنت مصر بين الاستمرار في الانتخابات النيابية والمحافظة على الصحة العامة في نفس ذات الوقت وكذلك قامت وزارة الصحة بتعميم اللوائح الارشادية للصحة العالمية المبنية على الأدلة والبراهين المعروفة لوضع خطة الانتخابات.

وأضافت مسؤولة الصحة العالمية " النجاح الأخر كان البطولات الرياضية التي قامت بها مصر فهي في مقدمة الدول التي استرشدت بمعايير الصحة العالمية لفتح وغلق الأنشطة الرياضية والأندية وكذلك إدراج الألعاب الرياضية حيث أصدرت وزارة الشباب والرياضة دليل الإجراءات والارشادات الصحية والوقائية لعودة النشاط الرياضي بالأندية ومراكز الشباب وافقت عليها اللجنة الطبية العليا بالوزارة والتي تبنتها الاتحاد الأفريقي للطب الرياضي ونفذت الدولة المصرية بطولات ناجحة بمعايير صحية ومنها بطولة الجمباز و بطولة العالم للإسكواش بالإسكندرية وكذلك بطولة العالم لكرة اليد والتي استضافت 32 دولة بالتنسيق بين وزارة الشباب والرياضة ووزارة الصحة والسكان وجميع الأجهزة المعنية

وأضافت "مصر من الدول المتقدمة في كيفيه التعامل مع الأنشطة الرياضة والتعامل مع ما يسمي بطب الحشود لافته الى انه لا يمكن الاستغناء عن الأنشطة الرياضة حيث انها تعزز الصحة وتعزز المناعة لمواجهة الامراض

وأكدت المسؤولة الأممية " مصر لديها نجاح أخر من خلال مشاركة مصر على المستوى الإقليمي والدولي لمكتب الصحة العالمية في جنيف من خلال عدة لجان للخبراء والمشاركة في البحوث العلمية و نقل المعرفة وكذلك المشاركة في التجارب سريرية "