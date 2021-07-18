تعرف على درجات الحرارة المتوقعة خلال أيام العيد..القاهرة 37 وجنوب الصعيد 44

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من الاثنين 19 يوليو 2021 يوم وقفة عرفات وحتى نهاية عيد الأضحى المبارك.

محمد يوسف

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