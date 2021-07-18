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تعرف على درجات الحرارة المتوقعة خلال أيام العيد..القاهرة 37 وجنوب الصعيد 44

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القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن  حالة الطقس المتوقعة من الاثنين  19 يوليو  2021 يوم وقفة عرفات وحتى نهاية عيد الأضحى المبارك.

 

وينشر الخليج 365 لقرائه تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة العظمى والمحسوسة خلال أيام العيد كما يلى : 

 

 

القاهرة والوجه البحرى 

العظمى بين 36- 37 درجة 

المحسوسة 38- 39 درجة 

 

السواحل الشمالية 

العظمى بين 30- 31 درجة 

المحسوسة 33- 34 درجة 

 

جنوب سيناء 

العظمى بين 39- 40 درجة 

المحسوسة 41- 42 درجة 

 

 شمال الصعيد

 العظمى بين 38- 39 درجة 

المحسوسة 40- 41 درجة 

 

جنوب الصعيد 

العظمى بين 42- 44 درجة 

المحسوسة 43- 45 درجة 

 

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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