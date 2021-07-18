شكرا لقرائتكم خبر عن %25 تخفيض على عروض الصوت والضوء باللغة العربية طوال أيام عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية، منح تخفيضات بنسبة 25% على تذاكر عروض الصوت والضوء باللغة العربية بجميع مناطق الصوت والضوء الخمسة (الأهرامات، فيله، أبوسمبل، الكرنك، ادفو) طوال أيام عيد الأضحى المبارك.

وبمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك سيتم منح تخفيضات على تذاكر عروض اللغة العربية، وذلك لإتاحة الفرصة للمصريين والعرب التمتع طوال أيام العيد وسط الحضارة المصرية العظيمة على أن تبدأ العروض في منطقة الهرم الساعة السابعة والنصف مساءً، ومناطق الكرنك وأبو سمبل وادفو وفيله الساعة السابعة مساءً، وتقام العروض باللغة الأكثر عددًا وباقي اللغات بسماعات الترجمة.