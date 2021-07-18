شكرا لقرائتكم خبر عن هل يمنع الزواج الطالب من الالتحاق بكلية الشرطة لهذا العام؟.. اعرف الإجابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اشترطت أكاديمية الشرطة، على الطلاب الراغبين فى الالتحاق بها لهذا العام، ألا يكون متزوجًا أثناء قيده بالأكاديمية، حيث يحرمه الزواج من الالتحاق بالأكاديمية.

ووافق اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، على قبول دفعة جديدة بكلية الشرطة، حيث أعلن اللواء أحمد إبراهيم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، فى مؤتمر صحفى، على قُبول دُفعة جديدة من الطلبة الحاصلين على الثانوية العامة أو الأزهرية.

وأكد اللواء دكتور أحمد إبراهيم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، أن مواعيد تقديم طلبات الالتحاق بالنسبة لطلبة الثانوية العامة وما يعادلها والثانوية الأزهرية للعام السابق 2020 تبدأ اعتبارا من 20 يوليو الجاري حتى 12 أغسطس، من خلال موقع وزارة الداخلية على الإنترنت، وتكون بالنسبة للطلبة الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة وما يعادلها والثانوية الأزهرية للعام الحالى 2021 اعتبارا من 12 أغسطس المقبل حتى 6 سبتمبر وذلك بمجموعة 65٪؜ وذلك من خلال موقع وزارة الداخلية على شبكة الإنترنت.