شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تضبط 120 طن لحوم ومنتجات غير صالحة للاستهلاك الآدمى وذبح خارج المجازر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور عبد الحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن إجمالى ما تم ضبطه من لحوم ومنتجاتها غير صالحة للاستخدام الآدمى، وذبح خارج المجازر على مستوى الجمهورية خلال الفترة التى تسبق عيد الأضحى المبارك من 10 يوليو 2021 حتى 17 يوليو 2021، بلغت حوالى 120 طنا و234 كيلو لحوم ومازالت الحملات مستمرة، وذلك بناءً على تعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، بتكثيف حملات الرقابة والتفتيش على منافذ بيع اللحوم والدواجن والأسماك وكذلك الاطمئنان على جاهزية المجازر قبل عيد الأضحى المبارك.

وأضاف محمود أن الكميات المضبوطة تتمثل فى لحوم ومنتجات اللحوم غير صالحة للاستخدام الآدمي، وبعضها يتم إعادة تصنيعه، حيث تم تحرير 1004 محاضر بتلك المخالفات والتحفظ على الكميات المضبوطة، لحين عرضها على النيابة المختصة لاستكمال إجراءاتها.

وقال رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن ذلك يأتى فى إطار الجهود التى تبذلها وزارة الزراعة من خلال الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات الطب البيطرى بالمحافظات فى الرقابة والتفتيش على منافذ وأسواق بيع اللحوم والمنتجات ذات الأصل الحيوانى من أجل توفير غذاء صحى وآمن حفاظا على حياة المواطنين من الأغذية الفاسدة أو غير صالحة للاستهلاك الآدمي.