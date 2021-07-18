شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أنواع اللحوم من الأختام.. "بق" للأبقار و"جم" للجمال و"ما" للماعز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الحكومة تستخدم أختام ذات بصمة مؤمنة حتى تضمن عدم تزوير الأختام الخاصة بمجازر اللحوم بهدف الحد من عمليات التلاعب والسرقة ولضمان وصول المنتج من اللحوم بشكل أمن إلى المستهلك المصرى، حيث يحتوى كل ختم من أختام اللحوم على تواريخ الذبح وعلى اسم المجزر وحروف تدل علي المحافظة كما تحتوي علي حروف تدل علي نوع الحيوان.

”الخليج 365” ينشر تقريرا معلوماتيا عن أنواع أختام اللحوم والحروف التى تدل علي نوع الحيوان.

كتابة حروف "بق " على الأختام تدل على أنها لحوم للأبقار

كتابة حروف "جم " على الأختام تدل على أنها لحوم للجمال

كتابة حروف "جا " على الأختام تدل على أنها لحوم لجاموس

كتابة حروف "ما " على الأختام تدل على أنها لحوم للماعز

كتابة حروف "ضا " على الأختام تدل على أنها للحوم الضأن

ويكون شكل الختم دائري للحيوانات صغيرة السن ومربع للحيوانات الكبيرة ويكون لون الختم للحوم البلدية أحمر

الختم الوحيد الذي لم يتغير هو ختم اللحوم المستورده بنفس لونه البنفسجي المميز