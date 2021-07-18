شكرا لقرائتكم خبر عن عميد سياسة القاهرة: إعلان نتائج امتحانات طلاب الدراسات العليا بعد إجازة العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة ، الانتهاء من إعلان نتائج امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2020 / 2021 البكالوريوس من المستوى الأول للرابع، مشيرا إلى أنه تم إتاحة نتائج الكلية للطلاب إلكترونيا من خلال موقع الكلية.

وأكد الدكتور محمود السعيد ، أن إعلان نتائج مرحلة الدراسات العليا والطلاب الذين أدوا امتحان غير مكتمل أو غيرها من الحالات الخاصة سيتم إعلانها بعد إجازة عيد الأضحى المبارك .