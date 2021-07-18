شكرا لقرائتكم خبر عن عميد سياسة القاهرة: إعلان نتائج امتحانات طلاب الدراسات العليا بعد إجازة العيد والان مع تفاصيل الخبر
وأكد الدكتور محمود السعيد ، أن إعلان نتائج مرحلة الدراسات العليا والطلاب الذين أدوا امتحان غير مكتمل أو غيرها من الحالات الخاصة سيتم إعلانها بعد إجازة عيد الأضحى المبارك .
وكان الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أعلن ظهور جميع نتائج الامتحانات بكليات التمريض والعلوم والطفولة المبكرة والليزر والآداب لكل المستويات ورفعها على المواقع الرسمية للكليات وذلك بعد انتهاء عمليات التصحيح والرصد والمراجعة لامتحانات نهاية العام الدراسي.
يذكر أن امتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2020 - 2021 انطلقت بجامعة القاهرة بداية من شهر يونيو الجاري، ويقارب عدد الطلاب الذين يؤدون الامتحانات بالمراحل الدراسية المختلفة بجميع كليات الجامعة ومعاهدها 270 ألف طالب وطالبة، وتجمع الامتحانات بين نظامى الأونلاين والحضور، طبقًا للوائح المعدلة، وتأتى بنظام الأسئلة الموضوعية وتطبيق المواصفات الفنية للورقة الامتحانية.