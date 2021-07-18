شكرا لقرائتكم خبر عن النشرة المرورية.. سيولة فى حركة السيارات بشوارع القاهرة والجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الطرق والشوارع الرئيسية فى محافظتي القاهرة والجيزة صباح اليوم الأحد، سيولة بالحركة المرورية، وسط تواجد لرجال المرور فى الشوارع والميادين لملاحظة حركة السيارات وتأمين رحلات المواطنين، عبر المحاور والكبارى والطرق بالمحافظتين وسحب الكثافات مرورية وإزالة المعوقات المرورية.

وانتظمت حركة السيارات بشوارع الجيزة والنيل السياحى، والهرم والبحر الأعظم ونزلة الدائرى اتجاه الصعيد والوراق والمريوطية، وسط انتشار الخدمات المرورية بكافة الطرق.

وانسابت حركة السيارات أعلى الطريق الدائرى ومحور 26 يوليو، وكوبرى أكتوبر وميدان روكسى ورمسيس وعبد المنعم رياض.

وظهرت سيولة مرورية فى حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط البلد، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية لميدان التحرير، وكورنيش النيل في الاتجاهين.

وانتظمت حركة السيارات بالطريق الزراعى أمام القادم من مدينة بنها وفى طريقه إلى ميدان المؤسسة ومنطقة المظلات، وكذلك بطول كورنيش النيل من منطقة المظلات وحتى ميدان عبد المنعم رياض، وسط تواجد رجال المرور لمتابعة الحركة المرورية.