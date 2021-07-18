شكرا لقرائتكم خبر عن تدريب الشباب على مهن التفصيل والحياكة بمبادرة "مهنتك مستقبلك" فى الوادى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه وزير القوي العاملة محمد سعفان، مديريات القوي العاملة على مستوى 27 محافظة بوضع آلية لتدريب الشباب من الجنسين على المهن الحرفية واليدوية والتي يحتاجها سوق العمل فى قرى المحافظات، خاصة محافظات الصعيد والوجه القبلي، حيث إن تلك المهن ما زالت لها قيمتها ومكانتها فى تلك القرى .

وفي هذا الإطار قامت مديرية القوى العاملة بالوادي الجديد، بالتعاون مع فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمحافظة بشراء ماكينات خياطة لعمل مشروع صغير فى مجال التفصيل والحياكة ، يخدم خريجي وحدة التدريب المتنقلة من الفتيات ويوفر لهم فرص عمل كريمة ولائقة.

وأشار أحمد حسين طليب مدير المديرية، إلى أنه بالتنسيق مع محافظة الوادي الجديد تم تجهيز وإعداد وحدة لتصنيع الملابس الجاهزة بالوحدة المحلية لقرى ناصر الثورة، للاستفادة من المتدربات الذين تم تدريبهم عن طريق المديرية ضمن مبادرة " مهنتك مستقبلك " تحت رعاية المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " .

وأضاف مدير المديرية، أنه تم تشغيل الوحدة بالتعاون مع مصنع الملابس التابع لديوان عام محافظة الوادى الجديد ، ووفقاً لذلك تم تشغيل الفتيات المتدربات خريجي التدريب المهني فى الوحدة ، وبدء تصنيع المنتجات تمهيداً لتسويقها .