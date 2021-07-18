شكرا لقرائتكم خبر عن ترقية فصل كونفشيوس بجامعة عين شمس إلى معهد بعد مرور ثلاث سنوات على إنشائه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأت السفارة الصينية بالقاهرة و رئيس جامعة جوانغ دونغ الصينية، الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، بصدور القرار الوزارى فى جمهورية الصين الشعبية، بترقية فصل كونفشيوس بجامعة عين شمس إلى معهد.

يأتى القرار بعد مرور ثلاث سنوات على بدء الدراسة بفصل كونفشيوس، ويعد ذلك أمرا غير مسبوق في تاريخ معاهد كونفشيوس على مستوي العالم، حيث يتم ترقية فصل إلى معهد بعد مرور خمس سنوات على انشائه.

جاء ذلك تكريماً لجهود فصل كونفشيوس جامعة عين شمس بعد تصدره الأنشطة الدولية على مستوي العالم من حيث المؤتمرات والندوات والمعسكرات. والأنشطة التعليمية والثقافية والدورات التدريبية في الابتكار وريادة الأعمال التي نظمها على مدار السنوات الثلاث الماضية منذ إفتتاح فصل كونفشيوس بجامعة عين شمس في مايو من عام 2018.

ويعكس ذلك ثقة الجانب الصيني في حجم الإنجاز والنجاح الذي حققه فى وقت قياسي في ظل ما يشهده من إقبال كبير من الراغبين في دراسة اللغة والثقافة الصينية من مختلف الفئات والتخصصات.

ومن جانبه وجه الدكتور محمود المتيني الشكر لرئيس جامعة جوانغ دونغ الصينية، والسفير الصيني لدى القاهرة والمستشار الثقافي الصيني، كما ثمن جهود كونفشيوس عين شمس و قسم اللغة الصينية بكلية الألسن جامعة عين شمس، آملاً فى تدعيم التعاون و أواصر الصداقة بين كافة الشركاء من الجانبين.

وأعرب الجانب الصيني خلال المكالمة الهاتفية لرئيس جامعة عين شمس عن استعداده لتقديم كافة صور الدعم والمساندة لتحقيق تعاون دولي مثمر بين جامعة عين شمس وكافة الجامعات الصينية من خلال معهد كونفشيوس، ويتم نشر قرار الترقية على كل المواقع الصينية بعد الحفل الذي يجري يوم الجمعة القادم.