شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة تعلن صرف 179 ألف و793 جنيها منحا للعمالة غير المنتظمة بقنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة قنا بتعيين 998 شاباً من مختلف المؤهلات، منهم 12 من ذوى الإعاقة، وذلك فى منشآت القطاع الخاص بالمحافظة من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، وبلغ المسجلين بمكاتب التشغيل 4167 شاباً، فضلا عن استخراج 871 شهادات قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة المهنة للعمال على المهن المختلفة .

وأشار الوزير، فى بيان، إلى أن المديرية قامت بصرف منحاً لـ"العمالة غير المنتظمة" المسجلة بالوحدة لرعايتهم إجتماعياً بإجمالى 86 ألف جنيه، لـ 41 عاملاً، وصرف 93 ألفاً و 793 جنيه للرعاية الصحية لـ 717 عاملا، ليصل إجمالى ما تم صرفه 179 ألفاً و 793 جنيها لـ 758 عاملا من المسجلين بالمديرية .

جاء ذلك فى تقرير تلقاه الوزير من حسام طلبة مدير المديرية عن إنجازاتها خلال يونيو الماضي، أشار فيه إلى أنه تم التفتيش العمالى على 608 منشأة، وأسفر عن تحرير 36 محضراً عمالياً، من خلال مفتشى العمل، فضلاً عن تلقى 16 شكوى عمالية، تم تسوية 5 شكاوى منها ودياً، وتحويل 4 شكاوى منها للقضاء، وتبقت 7 شكاوى ما زالت تحت البحث والدراسة .

كما قامت المديرية من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على مستوى المحافظة على 143 منشأة، وذلك فى إطار متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية التى حددتها الدولة للوقاية من انتشار كورونا، وتخفيض عدد العاملين بها حفاظاً على صحتهم.