شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: تحصيل 2.4 مليون جنيه مستحقات ورثة مصرى توفى أثناء العمل بالسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة، فى القنصلية المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية ، في الحصول على مستحقات ورثة مصري توفي بالمملكة ، وبلغت 595 ألفا و29 ريالات سعوديا، أي ما يعادل 2 مليون و487 ألفا و122 جنيها مصريا تقريبا.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة، فى بيان: إن الوزير كلف المكتب بمتابعة مستحقات المرحوم "هيثم م.م.أ"، الذى وافته المنية وهو على رأس العمل، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلهم أولا بأول.

وأضاف الملحق العمالي أحمد رجائي، رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض، إن المكتب خاطب الشركة التي كان يعمل بها المتوفى لتحصيل مستحقاته المالية وإرسالها إلى ورثته في مصر ، حيث كان يعمل مراقب خطوط النفط بإحدى شركات البترول ، وقامت الشركة بتحويل 79029 ريالا إلى حساب السفارة المصرية بالرياض والتى قامت بدورها بتحويلها إلى ورثته بمصر.

وأوضح الملحق العمالي، أن الوفاة كانت نتيجة إصابة عمل، فتم متابعة تعويض إصابة العمل لدى شركة التأمين والتى قامت بتحويل مبلغ التأمين إلى حساب الشركة التى كان يعمل بها فتم معاودة الاتصال بالشركة لتحويل مبلغ التأمين إلى حساب السفارة المصرية بالرياض وبالفعل قامت الشركة بتحويل مبلغ التأمين 516 ألف ريال إلى حساب ورثة العاملين المصريين المتوفين، وتم تحويل المبلغ إلى ورثة العامل في مصر، وبذلك يصبح إجمالي ما تم تحويله لورثة العامل 595 ألفا و29 ريالات سعوديا، أي ما يعادل 2 مليون و 487 ألفا و122 جنيها مصريا تقريبا .