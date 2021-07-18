شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى يستقبل "ماناوا بيتر" نظيره بدولة جنوب السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، ماناوا بيتر وزير الموارد المائية والرى بدولة جنوب السودان والذى يقوم بزيارة للقاهرة حالياً، حيث تم مناقشة عدد من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك بين البلدين وسبل تعزيز العلاقات المصرية الجنوب سودانية فى الفترة القادمة.

وأعرب عبد العاطى عن سعادته بلقاء الوزير الجنوب سودانى، مشيراً للعلاقات الوطيدة التى تربط البلدين الشقيقين، فيما أعرب ماناوا عن تقديره للدعوة الكريمة التى تلقاها لزيارة مصر، معرباً عن تطلعه لمزيد من التعاون بين البلدين.

وصرح عبد العاطى أن التعاون بين البلدين يمتد لسنوات طويلة تم خلالها تنفيذ العديد من المشروعات التنموية التى تعود بالنفع المباشر على مواطنى دولة جنوب السودان، وبما يسهم فى تحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى معيشة المواطنين، حيث قامت الوزارة بإنشاء 6 آبار جوفية بنطاق مدينة جوبا بدولة جنوب السودان، كما تم تركيب وحدة رفع لنقل مياه الأنهار للتجمعات السكانية القريبة من المجارى المائية بمدينة واو بدولة جنوب السودان، بالإضافة لمساهمة وزارة الموارد المائية والرى فى إعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية لمشروع سد واو المتعدد الأغراض بدولة جنوب السودان.

وفى مجال خدمة السكان المحليين وتحسين أحوالهم المعيشية، فقد تم الانتهاء من إنشاء بعض الأرصفة النهرية لربط المدن والقرى الرئيسية بدولة جنوب السودان ملاحياً، ومشروع تطهير المجارى المائية بحوض بحر الغزال فى المسافة من مدينة "واو" وحتى مدينة بنتيو وصولاً إلى بحيرة "نو" والتى ستسهم فى خلق فرص عمل وتطوير أحوال الصيد وإنشاء مزارع سمكية، بالإضافة لحماية القرى والأراضى الزراعية من الغرق نتيجة ارتفاع مناسيب المياه أثناء الفيضانات.