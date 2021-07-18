بعثة النادي الأهلي تصل القاهرة بعد فوزها بدوري الأبطال الإفريقي - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد

استقبل مطار القاهرة الدولي بعثة النادي الأهلي، قادمة من دولة المغرب، وذلك عقب فوز وتتويج الاهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه، بعد انتصاره الكبير على فريق كايزر تشيفز الجنوب أفريقى، بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة النهائية للبطولة التى أقيمت بينهما مساء أمس السبت، على ملعب "محمد الخامس" بمدينة الدار البيضاء بالمملكة المغربية ، وكان في استقبال البعثة بالمطار الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والطيار محمد منار وزير الطيران المدني.

وقالت مصادر بالمطار، إن بعثة النادي وصلت على متن رحلة خاصة برقم 3201 لشركة مصر للطيران، قادمة من كازابلانكا، عقب التتويج ببطولة دوري ابطال افريقيا ، وقامت سلطات المطار تحت اشراف الدكتور طارق اسماعيل مدير عام العلاقات العامة بتنظيم استقبال خاص داخل صالة 4 ، والمخصصة للطائرات الخاصة والتي وصلت فيها البعثة ، وقامت سلطات المطار بانهاء اجراءات وصول البعثة.

وفرضت الأجهزة الأمنية إجراءات أمنية مشددة أمام صالة 4 والخاصة بالرحلات الخاصة، وكذلك علي مداخل ومخارج المطار تحسبا لوصول أعداد من الجماهير لاستقبال بعثة الفريق.

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