​​"الحيوان" والأسماك.. تعرف على خريطة الحدائق العامة في العيد بأسعار التذاكر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

تستقبل الحدائق التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، العديد من الأسر المصرية تحديدًا حديقة الحيوان بالجيزة، والأسماك، والأرومان وغيرها من الحدائق التي يقصدها المصريون في عيد الأضحى المبارك.

وقال اللواء محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، إنه تقرر زيادة مواعيد عمل استقبال الزوار في حديقة الحيوان بالجيزة وباقي حدائق وزارة الزراعة، لتبدأ استقبال الزوار من الثامنة صباحًا وحتى السابعة والنصف مساء، مشيرًا إلى أن تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا بداية من أبواب الحدائق.

وأضاف رجائي لـ"الخليج 365"، أنه تقرر تواجد 6 آلاف زائر في حديقة الحيوان، ولا يزيد عدد زوار متحف الحديقة عن 30 زائرًا، لافتًا إلى أن سعر تذكرة الحديقة ثابت ولا يوجد فيه ارتفاع.

وأشار إلى أنه تم الدفع بشركة أمن متخصصة بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة، وهيئة الإسعاف للدفع بسيارتين والمطافي.

وفي ذات السياق أكد المهندس عماد عبدالمنعم، مدير حديقة الأورمان، إيقاف الراحات لكافة العاملين بالحديقة منذ اليوم استعدادًا لاستقبال الزوار في العيد، موضحًا أن الحديقة استعدت من أجل فتح بواباتها الثلاث لتسهيل دخول المواطنين والحد من التكدس.

وأضاف في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أنه تم الدفع بمقاعد خشبية جديدة، وتقليم الحشائش والنجيل الطبيعي، لافتًا إلى أن الحديقة تستقبل الزوار من الثامنة والنصف صباحًا.

ولفت إلى تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، من ارتداء الكمامات مع قياس درجة حرارة أي زائر قبل دخوله.

وأشار مدير الحديقة، إلى الاستعانة بمديرية أمن الجيزة وهيئة الإسعاف بإرسال سيارة، بالإضافة إلى سيارة مطافي للتعامل مع أي طارئ، مضيفًا: "الحديقة تتمتع بالزهور والورود المميزة".

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