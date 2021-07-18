شكرا لقرائتكم خبر عن لو هتقضى العيد فى الغردقة.. اعرف إزاى تستمتع بالرحلات البحرية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترتفع معدلات الإشغالات المختلفة فى المحافظات الساحلية فى المناسبات المختلفة ومع قرب عيد الأضحى المبارك، وتعد الرحلات البحرية فى البحر الأحمر أهم الرحلات وأشهرها بالمدن المختلفة وخاصة عاصمة المحافظة الغردقة.

ويقدم الخليج 365 خريطة الرحلات البحرية وأسعارها فى الغردقة، بداية إذا ذكرت الأنشطة البحرية ذكرت جزيرة الجفتون أهم الجزر البحرية بالبحر الأحمر وأشهرها، والجزيرة الوحيدة المصرح لإقامة منشآت سياحية خفيفة على ظهرها مقسمه جزيرة الجفتون 4 شواطئ مختلفة منها شاطئ اورانج وشاطئ براديس، وشاطئ محمية، وشاطئ آخر مفتوح بدون خدمات أيضا على ظهر الجزيرة تبحر يوميا عشرات المراكب إلى تلك الشواطئ المختلفة لقضاء يوم هناك يبدأ من الثامنة صباحا وينتهى 4 عصرا لكل شاطئ تنطلق عليه المراكب برنامج معين.

يبلغ سعر الرحلة لشاطئ أورانج باى ما بين 350 إلى 450 للفرد تعد أفضل الرحلات البحرية بالغردقة، يتم حجزها من مكتب حجز الرحلات داخل فندق الاقامة أو من مكاتب الرحلات المنتشرة بشوارع الغردقة، فى أغلب الأحيان يكون برنامجها انطلاق صباحا من المراسى المختلفة، ثم عمل وقفتين سنوركلنج بالقرب من الجزيرة على مناطق الشعاب، وقضاء قرابة ساعتين على الجزيرة، لممارسة السباحة فى الشواطئ الرملية وتناول وجبة الغداء.

وكذلك الرحلة لشاطئ البراديس لا تختلف كثيرا عن الرحلة لأورانج باى، حيث هناك وقفتين سنوركلنج كل وقفة تبلغ مدتها 45 دقيقة وقضاء ساعتين على الجزيرة وتناول الغداء أيضا على الجزيرة وتبلغ سعرها للفرد من 350 إلى 400 جنيه.

وهناك رحلة بحرية أخرى تسمى رحلة السنوركلنج بالقرب من شواطئ الجفتون وبدون النزول على شاطئ الجزيرة يسمح بعمل سنوركلنج، وتناول وجبة غداء على متن اللنش السياحى يبلغ سعرها للفرد من 250 إلى 300 جنيه للفرد وهى ضمن الرحلات الأكثر طلبا.

وتختلف كثيرا الرحلة البحرية لشاطئ محمية على جزيرة الجفتون، حيث تعد أغلى رحلة بحرية على الجزيرة لما يتميز به شاطئ المحمية من طبيعة خاصة وجمال مياه الفيروزية، وكذلك يعد من أجمل الشواطئ الرملية على الجزيرة ويقصده غالبا النجوم ورجال الأعمال وتتجه إلية اللنشات الخاصة، حيث يتم بيع الرحلة الأجانب اليك بما يقارب 1500 جنية، وزاره نجوم الساحرة المستديرة العالمى محمد صلاح، وراموس نجم ريال مدريد والعديد من النجوم الذين زاروا الغردقة، وعلى شاطئ محمية تكون وجبه الغداء فسفورية من أسماك البحر الأحمر، حيث أن هناك تشاهد قطعة من الجنة.

ومن الرحلات البحرية والسنوركلنج لجزيرة الجفتون إلى رحلات البحرية التى تسمى رحلات المتعة، حيث يتم تجهيز لنش سياحى للقيام برحلة صيد وغالبا تكون تلك الرحلات شبابية، تقصد تلك الرحلات أماكن تواجد الأسماك، ويمكن أن تقضى يوما كاملا من الصباح للصباح أو نصف يوما من الصباح المساء أو العكس، وحيث يتم تجهيز الطعام والشراب وعدم الصيد والإبحار بأحد أماكن توافر الأسماك التى يعرفها البحارة على المراكب تبدا تلك الرحلات من 2500 حتى 5000 جنيه، حسب عدد القائمين بالرحلة ويمكن حجزها من خلال أصحاب اللنشات المختلفة المتواجدة على المارين المختلفة مثل مارينا الغردقة.

تأتى بعد ذلك رحلة المتعة والإثارة وعلى اللعب مع الدولفين بمناطق تواجده بالغردقة، وهى عبارة عن الإبحار صباحا والقيام بوقفتين اسنوركل وجبة غداء والسباحة مع الدولفين وممارسة الألعاب المائية وسعرها للفرد 300 جنيه بالانتقالات.

ومن الدولفين هاوس إلى معشوقة السياح وخاصة الأجانب ومطلب المحترفين والهواة، وكذلك عاشقى الطبيعة والأعماق رحلات الغوص بالبحر الأحمر ويوحد بالبحر الأحمر مئات مواقع الغوص على امتداد الساحل ودائما تكون بالقرب من الجزر البحرية، ومنها فى الغردقة شعاب الجفتون والعرق والفانوس وأبو النحاس وفنادير وغيرها فى الغردقة، تبدأ رحلات الغوص دائما من الساعة 8 إلى الساعة 2 مدة الغطسة تختلف حسب الاتفاق تبدأ الأسعار للفرد من 500 جنية وتصل إلى 1000 فى بعض الرحلات البعيدة.

أما رحلة الغواصة من أشهر الرحلات البحرية بالغردقة، برنامجها 3 ساعات من خلالها يمكن مشاهدة الشعاب المرجانية والأسماك المختلفة عن طريق الزجاج السفلى للمركب ويتخلل رحلة الغواصة عمل سنوركلنج، حيث تبحر يوميا الغواصة من مارينا الغردقة سعر الفرد من 200 إلى 400 جنيه.\



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