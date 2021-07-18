شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تحقق فى شكوى طالبة ثانوية عامة بوجود غش جماعى داخل لجنة بالعريش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن أنه سيتم التحقيق فى شكوى إحدى طالبات الثانوية العامة والتى تؤدى الامتحان فى إحدى لجان مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، من وجود غش جماعى داخل اللجنة، مشددة على أنه سيتم التحقق من الواقعة للتأكد من صحتها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد مسئولى اللجنة فى حال صحة الواقعة.

وانتشر خلال الساعات الماضية فيديو على السوشيال ميديا لطالبة تدعى ريهام إبراهيم تؤدى الامتحان فى الشعبة العلمية بمدرسة أحمد عسكر الثانوية للبنات، أكدت فيه أنه أثناء امتحان مادة الكيمياء أمس السبت حدثت هرجلة ودخول أوراق غش مع الطالبات وأيضا تليفون محمول مع إحداهن ولم يتم ضبطه إلا بعد مرور ساعتين من بدء اللجنة، متابعة: هناك غش جماعى بين الطالبات، مؤكدة أنه بعد المطالبة بوقف الغش داخل اللجنة تعرضت للتعدى مما تسبب فى ضياع وقت الامتحان عليها، قائلة: الامتحان كان صعب ولكن الصعوبة على الكل وليس على طالبة بعينها داخل اللجنة.

وتابعت الطالبة: مش من حق أى حد يطالب بالغش، قائلة: قولت مش عايزه غش فى اللجنة وده حقى، موضحة أنه بعد خروجها من اللجنة تعرضت للسباب والشتيمة ودعاء عليها، لافتة إلى أن إحدى أولياء الأمور تعرضت لها بعد خروجها من اللجنة، كما طالبت الطالبة وزارة التربية والتعليم بحقها بعد تعرضها للتعدى من قبل أولياء الأمور.