شكرا لقرائتكم خبر عن الأغنام 6 أشهر والبقر عامان والإبل 5 سنوات.. قومى البحوث يكشف مواصفات الأضحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بالتزامن مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، واعتزام المواطنين ذبح الأضاحى، قدم المركز القومى للبحوث نشرة طبية متكاملة للدكتور أحمد سعيد حسين أستاذ علوم وتكنولوجيا الأغذية ورئيس شعبة بحوث الصناعات الغذائية والتغذية بالمركز القومي للبحوث للأجابة عن التفاصيل الكاملة للأضاحى وتناولها والكميات الصحية.

وأوضح التقرير، أن عيد الأضحى هو مناسبة يحرص فيها العديد من المسلمين على الالتزام بسنة نبينا إبراهيم عليه السلام، كما تعد مناسبة للفرح والابتهاج بأيام الله، إلا أن هناك بعض الناس ليسوا على دراية كافية بالعلامات والمواصفات التي يجب توفرها في الأضحية لتكون سليمة.

وحدد العديد من المواصفات التي لابد أن تتوفر في الذبيحة من حيث العمر ووقت الذبح والحالة الصحية للأضحية، اذ يجب أن تكون سليمة من العيوب، وطبقا لأحكام الشرع حول الأضحية، فيجب أن تكون قد استوفت السن والعمر المحدد لها: فالأغنام يجب أن تكون قد تجاوزت الستة أشهر، والماعز قد تخطى السنة، أما البقر فيجب أن لا يقل عمرها عن عامين، فيما يجب أن تكون الابل قد استوفت الخمس سنوات.

وأوضح أنه يجب على المضحي تولي الذبح بنفسه إذا كان يستطيع، وإلا أناب غيره ويجب أن يشهد الأضحية أما فيما يخص توقيت الذبح، فعملية ذبح الأضاحي لها توقيت محدد لابد من الالتزام به، فهي تكون بعد أداء صلاة العيد مباشرة وحتى صلاة المغرب خلال أيام العيد الأربعة والمسماة بأيام التشريق أما عن الذبح قبل صلاة العيد كما يفعل البعض فهذا يعد مخالفًا للشريعة الإسلامية.