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شكرا لقرائتكم خبر عن %87 من القراء يؤيدون تغليظ عقوبة تهريب واستخدام الألعاب النارية للحد من انتشارها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان "هل تؤيد تغليظ عقوبة تهريب واستخدام الألعاب النارية للحد من انتشارها فى العيد؟"، أيد غالبية القراء تغليظ عقوبة تهريب واستخدام الألعاب النارية للحد من انتشارها فى العيد.
وأيد 87% من القراء تغليظ عقوبة تهريب واستخدام الألعاب النارية للحد من انتشارها فى العيد، بينما رفض 13% من القراء تغليظ العقوبة.
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