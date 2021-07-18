وأيد 87% من القراء تغليظ عقوبة تهريب واستخدام الألعاب النارية للحد من انتشارها فى العيد، بينما رفض 13% من القراء تغليظ العقوبة.

شكرا لقرائتكم خبر عن %87 من القراء يؤيدون تغليظ عقوبة تهريب واستخدام الألعاب النارية للحد من انتشارها والان مع تفاصيل الخبر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012