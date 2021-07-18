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%87 من القراء يؤيدون تغليظ عقوبة تهريب واستخدام الألعاب النارية للحد من انتشارها

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القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان "هل تؤيد تغليظ عقوبة تهريب واستخدام الألعاب النارية للحد من انتشارها فى العيد؟"، أيد غالبية القراء تغليظ عقوبة تهريب واستخدام الألعاب النارية للحد من انتشارها فى العيد.

 

وأيد 87% من القراء تغليظ عقوبة تهريب واستخدام الألعاب النارية للحد من انتشارها فى العيد، بينما رفض 13% من القراء تغليظ العقوبة.

 


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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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