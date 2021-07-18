شكرا لقرائتكم خبر عن المجمعات الاستهلاكية تفتح منافذها لطرح اللحوم استعدادا لعيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفتتح منافذ المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم الأحد، لاستمرار طرح اللحوم الطازجة والمجمدة والمبردة للمواطنين بأسعار مخفضة تتراوح من 15 إلى 25% ، بجانب الاستمرار في صرف السلع التموينية المدعمة لأصحاب البطاقات ضمن مقررات شهر يوليو الجاري.

كما تستعد منافذ المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين لعيد الأضحى المبارك بهدف توفير منتجات اللحوم الطازجة والمجمدة و مختلف السلع الغذائية بأسعار أقل من مثيلاتها فى مختلف المحافظات.

وكان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أعلن عن فتح 39 شادرا على مستوى الجمهورية لبيع الخراف الحية بسعر 65 جنيه للكيلو القائم، لافتا إلى طرح 10 آلاف رأس من الخراف الحية لافتا الى انه تم طرح كميات كبيرة من اللحوم المجمدة والطازجة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة بكافة المحافظات من أجل تلبية احتياجات المواطنين خلال فترة عيد الأضحى المبارك التي يزداد فيها معدل الإقبال على شراء اللحوم، حيث سيتم طرح كميات كبيرة من اللحوم الطازجة السوداني بسعر 85 جنيها للكيلو، واللحوم المجمدة البرازيلى بسعر 65 جنيها للكيلو، بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة، بجانب طرح لحوم ضأن سوداني مبردة بسعر 95

جنيها