كورونا في 24 ساعة| المعلومات المضللة على فيسبوك "تقتل الناس" .. والعراق يستغيث

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، خروج 898 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 223213 حتى اليوم.

ويرصد "الخليج 365"، أبرز الأخبار حول فيروس كورونا في مصر والعالم:



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