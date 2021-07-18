شكرا لقرائتكم خبر عن "مش بحر وبس" أجازة العيد فى الغردقة حاجة تانية.. تعرف على أماكن التنزه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتل الرحلات البحرية والأنشطة المختلفة المقام الأول لزائرى مدينة الغردقة وخاصة فى المناسبات والأعياد، ومع قرب عيد الأضحى المبارك تعرف على أماكن الفسح وأسعارها فى مدينة الغردقة لزيارتها فى أجازة عيد الأضحى المبارك.

أهم المزارات السياحية فى الغردقة غير البحرية، متحف أثار الغردقة والذى يعد أول متحف آثار فى مدينة الغردقة، ويقع فى قلب مدينة الغردقة بالقرب من الممشى السياحى القريب من جميع الفنادق السياحية، وأقرب لمطار الغردقة الدولي، وتذكرة دخوله 80 جنيها للمصرى و40 جنيها للطالب و200 للأجانب، ويضم المتحف أكثر من 2000 قطعة أثرية من العصور القبطية والاسلامية والفرعونية والرومانية المختلفة.

متحف الأحياء البحرية "جراند أكواريوم "

الثالث عالميا والأول بالشرق الأوسط، ويعد متحف الأحياء البحرية الأكواريوم من المشروعات الكبرى بالغردقة، ويضم مجموعة كبيرة من الكائنات البحرية، فى أشكال رائعة، وهو الأول من نوعه فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يتيح فكرة التواصل مع الكائنات البحرية والتعرف عليها، وبه مجموعة كبيرة من الدلافين والقروش والكائنات البحرية المختلفة .

ويضم جراند أكواريوم 22 حوضا من أكبر أحواض الأسماك فى العالم حجما، وبه نفق زجاجى بطول 22 مترا، ويقع بطريق القرى بالقرب من منطقة مجاويش، وتتراوح تذكرة دخوله بين 350 و400 جنيه للفرد .

ـ متحف الرمال بالغردقة

يقع جنوب مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر وتحديدا بمنطقة القرى السياحية، ويضم 42 تمثالا من المنحوتات بالرمال لشخصيات أسطورية من العصر الحديث والقديم تمثل أغلب حضارات العالم بينها مجسمات لعجائب الدنيا السبع.

ويعد متحف الرمال أحد المتاحف الفريدة من نوعه فى الشرق الأوسط وقارة أفريقيا، ويقع على خريطة المزارات السياحية بالغردقة، ويضم تماثيل رملية جذابة، قام بنحتها فنانون عالميون، من دول مختلفة بين تلك التماثيل تمثال لنابليون بونابرت والملكة إيزيس وكليوباترا، والإسكندر الأكبر، والسلطان محمد الفاتح، وتراوح تذكرة دخوله بين 100 و150 جنيها للفرد.

ـ مزار mini egypt park

مزار mini egypt park ، هو مزار سياحى يضم مصغرات لمعالم مصر من الأهرامات وأبو الهول وبرج القاهرة، ويقع فى منطقة مكادى جنوب مدينة الغردقة، ويعد من أهم المزارات السياحية حيث يمكن من خلاله مشاهدة جميع معالم مصر فى مجسمات صغيرة، ويبلغ تذكرة الدخول للفرد 100 جنية .

وبالنسبة للمناطق والمتنزهات المجانية فى فى مدينة الغردقة، هناك عدة متنزهات يمكن قضاء وقت ممتع فيها مجانا دون أى مقابل، تأتى على رأس تلك المتنزهات مرينا اليخوت بالغردقة، إذ من الممكن أن تقوم بجولة بمارينا ومشاهدة اليخوت وقضاء وقت ممتع على أحد الكافيهات المنتشرة بالمنطقة.

ـ ممشى النصر، يعد ممشى النصر من مناطق التنزه الشهيرة فى الغردقة، فهو متنفس أساسى لاهالى مدينة الغردقة، ويضم عددا كبيرا من الأشجار، وكذلك المقاعد ولعب الأطفال، ويعد أكبر ممشى بالغردقة بعد الممشى السياحى القديم بمدينة الغردقة، ويمكن قضاء وقت ممتع مع أسرتك فى ممشى النصر مجانا دون أية مصروفات.

ـ ممشى شيري، أهم ممشى سياحى فى مدينة الغردقة، ويستقبل المئات من الأسر يوميا فى ساعات المساء، وتم إنشاءه بتكلفة 11 مليون جنيه، حيث تم الغاء مرور السيارات وتركيب مقاعد خشبية وزراعة أشجار، فضلا عن وجود أكشاك أمنية.

ـ ممشى طريق المطار"خلف فرق الأمن" وهو من المناطق والمتنزهات المجانية الجميلة بمدينة الغردقة، والتى تستقبل أيضا عددا كبيرا من الأسر المختلفة لقضاء وقت ممتع خلال ساعات المساء مجانا دون أية رسوم .

ـ ممشى الشيرتون، من المناطق السياحية التى تستقبل فى ساعات المساء عدد كبير من الأهالى لقضاء وقت ممتع مجانا، وهو الاقرب لجميع البازرات السياحية المختلفة بمدينة الغردقة.

ـ الممشى السياحى القديم، أهم وأقدم مناطق التنزه بمدينة الغردقة، وأكثر الأماكن جذبا لزوار المدينة من السياح الأجانب والمصريين، كونه أقرب مناطق التنزه من القرى السياحية، ويضم أماكن ترفيهية للأطفال، وكافيهات ومطاعم مختلفة وبازارات سياحية، ومقاعد للجلوس .