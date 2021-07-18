شكرا لقرائتكم خبر عن التأمينات تتيح 15 خدمة تأمينية من خلال بوابة مصر الرقمية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتيح بوابة مصر الرقمية، عددا من الخدمات التأمينية بكل سهولة ويسر دون الحاجة إلى التنقل بين المكاتب التأمينية والبداية بطرح 15 خدمة خلال شهر يوليو الجارى.

الخدمات التي تقدمها الهيئة عبر بوابة مصر الرقمية هي، الاستعلام عن الرقم التأميني، وآخر مدة تأمينية، الإستعلام عن مدد الإشتراك في التأمين الإجتماعي، والإستعلام عن الأجور الخاصة بكل مدة في التأمين الإجتماعي، والاستقطاعات الخاصة بالمؤمن عليه، الإستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش، الاستعلام عن المعاش المنصرف للقائم بالصرف، المعاشات المستحقة للمستفيد ، الاستقطاعات للقائمين بالصرف ، رصيد المؤمن عليه للعاملين بالخارج، سداد العاملين بالخارج ، بيانات "مركبة أو أكثر" للمالك، رصيد حساب "مركبة أو أكثر" للمالك، الاستعلام عن بيانات رخصة مركبة، رصيد حساب سيارة.

كما تتيح رقمنة الخدمات المتعددة المشار إليها كانت نتاج الربط بين جهات الدولة المختلفة وتعتبر نقله حقيقية في تحسين مستوي الخدمة المقدم للمتعاملين معها من أصحاب المعاشات و المستفيدين والمؤمن عليهم والبالغ عددهم 10.5 مليون صاحب معاش و مستفيد و 14 مليون مؤمن عليه.

الخدمات المذكورة تأتى فى إطار الاهتمام بالمواطن المصرى ومواجهة التحديات و المشكلات و التصدي لها بحلول علمية ترتكز علي تحقيق أقصي استفادة ممكنة لاصحاب المعاشات و المؤمن عليهم.