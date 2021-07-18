شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تكتشف معاناة طفلك من اضطرابات نفسية؟.. وزارة الصحة تجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان، عن مجموعة من المؤشرات التى تكشف عن إصابة الأطفال باضطرابات نفسية منها ما يظهر في شكل نفسى ويتضمن الحزن معظم الوقت والتوتر والانطوائية.

وقالت وزارة الصحة والسكان، يوجد بعض المؤشرات عضوية منها الإصابة بصداع مزمن وألام بالجسم، مضيفة أن هناك مؤشرات تتضمن العودة لبلل السرير بعد أن كان يستيقط لدخول الحمام وحده كما أنه يكون خائف بشكل معتاد ويعانى من اضطرابات في النوم والأكل كما يتجنب أشخاص ومواقف بعينها لم يكن ليحدث ذلك من قبل .

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أنه يتم تقديم الخدمات الطبية النفسية بالمجان للكبار والصغار.