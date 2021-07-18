شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية "شمس" بطلة الجمهورية فى لعبة الكونغ فو ولاعبة منتخب مصر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت التمرين فى سن 9 سنوات حتى حصلت على المركز الأول على الجمهورية، وانضمت لمنتخب مصر فى لعبة الكونغ فو رغم صغر سنها.. تلك الكلمات تلخص مشوار "شمس أحمد" مع لعبة الكونغ فو.

وروت شمس أحمد 12 سنة بالصف الثانى الإعدادى لاعبة منتخب مصر فى لعبة الكونغ فو، حاصلة على المركز الأول جمهورى فى نفس اللعبة، لـ"الخليج 365"، رحلة صعودها مؤكدة أنها بدأت فى التمرين وهى فى سن 9 سنوات.

وأضافت "شمس"، أنها أحبت لعبة الكونغ فو جدا ووجدت نفسها فيها وهى تتمرن وتلعب وحتى بعدما دخلت أول بطولة على مستوى محافظة الشرقية حصدت المركز الأول، وتم تأهيلها لبطولة الجمهورية لتحصد أيضا المركز الأول جمهورية.

وتابعت "شمس"، أنها بعدما حصدت المركز الأول جمهورية تم تأهيلها لتصبح لاعبة في منتخب مصر، ما أعطاها ثقة كبيرة فى نفسها وعرفت أنها الآن تمثل مصر وسوف تمثلها في المحافل الدولية.

وأضافت لاعبة منتخب مصر فى لعبة الكونغ فو، أنها لن تتنازل عن المركز الأول على مستوى العالم فى البطولة التى سوف تقام بالمغرب بعد 6 أشهر، وأنها تجتهد فى التمرينات وتتابع مع مدربها والمدربين بالمنتخب المصرى وتنفذ تعليماتهم بدقة فائقة لتحصد المركز الأول في البطولة بالمغرب الشقيق.

وقال الكابتن بهاء ممدوح المدير الفنى لمنتخب الشرقية السابق ومدرب أكاديمية حورس الرياضية، إن اللاعبة شمس بدأت وهى صغيرة ومن أول وهلة كانت تنفذ التعليمات التدريبية بدقة فائقة ومطيعة جدا وملتزمة بكل الحركات الرياضية، وأنه اكتشف موهبتها الرياضية من بداية قدمها لصالة التدريب.

وبدأت فى اجتياز كل الاختبارات ببراعة فائقة وكانت تحرز المراكز المتقدمة فى كل الركود لأن التى دخلتها ومؤخرا شاركت فى بطولة الشرقية، وحصدت المركز الأول وأبهرت كل الحضور سواء كانوا مدربين أو حكام.

وتأهلت إلى بطولة الجمهورية للناشئين تحت 14 سنة بشرم الشيخ، والتي شارك 35 نادى بـ300 لاعبة فيها لاعبين من أنحاء الجمهورية، وحصدت المركز الأول ببراعة، والذى أهلها للمشاركة فى منتخب مصر، وبالفعل بدأت فى التدريب بالمنتخب المصرى.

وأضاف أنه الآن يقوم بتجهيزها لبطولة العالم التى ستقام بالمغرب، متابعا أنه يراعى وزن اللاعبة بشكل مستمر وبدأ معها برنامج غذائي يحافظ به على رشاقتها وقوتها البدنية لتستطيع اجتياز التمرينات المكثفة التى تقوم بها استعدادا لبطولة العالم، ولفت إلى أنه يقوم بتغيير مواعيد التدريب يوميا حتى تتعود على النزال مع الآخر فى كل وقت.



اثناء-التمرين-



اللاعبة-



تتمرن



محرر-اليوم-السابع-مع-اللاعبة-