شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أرقام هامة عن عدد العاملين الأجانب بالقطاع الخاص في مصر..تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن إجمالي عدد الأجانب العاملين بالقطاع الخاص والاستثماري 11404 (منهم 9767 ذكور بنسبة 85.6% ، 1637 إناث بنسبة 14.4% ) أجنبي من مختلف الجنسيات عام 2020 مقابــل 14950 أجنبي عام 2019 بنسبة انخفاض قدرها 23.7 %.

ونرصد فيما يلى عددا من الأرقام الهامة حول عدد الأجانب العاملين بالقطاع الخاص في مصر: