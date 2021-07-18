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6 أرقام هامة عن عدد العاملين الأجانب بالقطاع الخاص في مصر..تعرف عليها

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القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن إجمالي عدد الأجانب العاملين بالقطاع الخاص والاستثماري 11404 (منهم 9767 ذكور بنسبة 85.6% ، 1637 إناث بنسبة 14.4% ) أجنبي من مختلف الجنسيات عام 2020 مقابــل 14950 أجنبي عام 2019 بنسبة انخفاض قدرها 23.7  %.

ونرصد فيما يلى عددا من الأرقام الهامة حول عدد الأجانب العاملين بالقطاع الخاص في مصر:

  1. إجمالي عدد الأجانب العاملين بالقطاع الخاص والاستثماري 11404.
  2. 9767 من العاملين الأجانب في القطاع الخاص من الذكور بنسبة 85.6% و 1637 إناث بنسبة 14.4%.
  3. بلغ عدد الأجانب الذين يعملون في مصر لأول مرة 4202 أجنبي بنسبة 36.8% والأجانب الذين تم تجديد التعاقد لهم 7202 أجنبي بنسبة 63.2%عام 2020 .
  4. يمثل الأجانب الوافدين من الدول الآسيوية (غير العربية) العدد الأكبر حيث بلغ 4812 أجنبي بنسبة 42.2% معظمهم من بنجلاديش بعدد 1255 أجنبي بنسبة 26.1% أجنبي .
  5. بلغ عدد تراخيص العمل للأجانب الصادرة من مكاتب الاستثمار 4644 ترخيص بنسبة 40.7 ٪ يليها مديريات القوي العاملة بعدد 3889 ترخيص بنسبة 34.1٪.
  6. يمثل نشاط الصناعات التحويلية العدد الأكبر من حيث عدد العاملين الأجانب، حيث بلغ 3800 أجنبي بنسبة 33.3٪.

 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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