شكرا لقرائتكم خبر عن كلية لاهوت "اكسبلورنيشنز" الإنجيلية تحتفل بتسليم درجة الدكتوراة لـ13 باحثا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقيم كلية "اكسبلورنيشنز" للدراسات الكتابية والعلوم اللاهوتية، التابعة للكنيسة الإنجيلية، حفلًا لتسليم درجة الدكتوراه فى العلوم اللاهوتية، إلى دفعة جديدة من الدارسين والباحثين بالكلية، وذلك فى تمام الساعة السادسة من مساء يوم الجمعة، الموافق 30 يوليو الجارى، فى قاعة "ديلز" بكلية رمسيس للبنات بغمرة.

ويشهد الاحتفال الدكتور راسل ستيوارت آدامز، مؤسس ومدير الكلية حول العالم؛ والدكتور نادر ميشيل صدقى، مدير الكلية بمصر والشرق الأوسط وفروعها فى أوروبا؛ والقس عاطف سيدهم، رئيس مجمع المثال المسيحي بمصر، مع عدد من قيادات الطائفة الإنجيلية، وبعض الشخصيات العامة ونجوم المجتمع، وكوكبة من الصحفيين والإعلاميين، ونخبة من القساوسة والخدام من سائر المذاهب الإنجيلية، وقيادات الكلية بمصر.

ويتخلل الاحتفال تقديم هدايا تذكارية، وتكريم لبعض الشخصيات العامة المشاركة فى الاحتفال، تقديرًا لإنجازاتهم وعطائهم، ودعمهم المتواصل لقضايا المجتمع.

وتعتبر الكلية إحدى كليات اللاهوت الإنجيلية المعتمدة التابعة لرئاسة الطائفة الانجيلية والتى حصلت على اعتماد من رئاسة الطائفة الانجيلية بقرار من المجلس الإنجيلى العام فى جلسته رقم 1932 بتاريخ 21 نوفمبر 2017.

وصدر للكلية قرار اعتماد في الولايات المتحدة الأمريكية من ترانسوولد أكريدتنج كوميشن انترناشونال في يناير 2013، ويعتبر الدكتور نادر ميشيل هو المدير الإقليمى للكلية بمصر والشرق الأوسط وأوروبا.