شكرا لقرائتكم خبر عن الثقافة: عودة مهرجان القلعة فى أغسطس.. ويمكن إقامة أوبرا عايدة بقناة السويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، إن أوبرا عايدة تقدم لأول مرة عرضا فى روما وذلك فى الأكاديمية المصرية التابعة لوزارة الثقافة المصرية.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية فى برنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى المصرية والذى يقدمه الإعلامى يوسف الحسينى، أن الحضور فى العرض كان أكثر من رائع، مشيرة إلى أن العرض نجح نجاحا منقطع النظير وأن مهرجان القلعة سوف يعود خلال النصف الثانى من شهر أغسطس.

وتابعت وزيرة الثقافة أن أنشطة وزارة الثقافة تم إقامتها وأنشأت المسارح المكشوفة وذلك لوجود نسبة كبيرة من الحضور مشيرة إلى أن احتفالية حياة كريمة هى بمثابة دافع لتقديم عروض أوبرا عايدة مرة أخرى فى الأماكن الأثرية.

وأضافت وزيرة الثقافة قائلة، يمكن إقامة عروض أوبرا عايدة فى قناة السويس بمشاركة كبار الفنانين.