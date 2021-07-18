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الكهرباء تعلن عن منافذ تقديم الشكاوى خلال أيام عيد الأضحى المبارك

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القاهرة - سامية سيد - يرصد الخليج 365 لقراءه كل ما يريد معرفته عن المنافذ التى يمكن من خلالها تقديم شكوى لوزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة خلال أيام عيد الأضحى المبارك سواء الخاصة بفواتير استهلاك الكهرباء أو شكاوى انقطاعات وغيرها.

وفيما يلي منافذ تقديم الشكاوى :

1-مكتب خدمة المواطنين التابع لوزير الكهرباء.

2-الخط الساخن لوزارة الكهرباء 121.

3-الموقع الرسمي لوزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة.

4-الموقع الرسمي للشركة القابضة لكهرباء مصر.

5-مكاتب خدمة المواطنين بشركات توزيع الكهرباء ال9 على مستوى الجمهورية.

6-الصفحة الرسمية للشركة القابضة لكهرباء مصر على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

7-الموقع الرسمي لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك.

8-الصفحة الرسمية لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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