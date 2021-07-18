شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء تعلن عن منافذ تقديم الشكاوى خلال أيام عيد الأضحى المبارك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يرصد الخليج 365 لقراءه كل ما يريد معرفته عن المنافذ التى يمكن من خلالها تقديم شكوى لوزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة خلال أيام عيد الأضحى المبارك سواء الخاصة بفواتير استهلاك الكهرباء أو شكاوى انقطاعات وغيرها.
وفيما يلي منافذ تقديم الشكاوى :
1-مكتب خدمة المواطنين التابع لوزير الكهرباء.
2-الخط الساخن لوزارة الكهرباء 121.
3-الموقع الرسمي لوزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة.
4-الموقع الرسمي للشركة القابضة لكهرباء مصر.
5-مكاتب خدمة المواطنين بشركات توزيع الكهرباء ال9 على مستوى الجمهورية.
6-الصفحة الرسمية للشركة القابضة لكهرباء مصر على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.
7-الموقع الرسمي لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك.
8-الصفحة الرسمية لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.