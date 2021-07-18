شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق علاج الإدمان: 27 مركزا علاجيا تغطى 17 محافظة.. والعلاج مجانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور إبراهيم عسكر مدير عام برامج التوعية بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، إن الصندوق لديه 27 مركزا علاجيا لمكافحة وعلاج الإدمان فى 17 محافظة على مستوى الجمهورية.

وأضاف مدير عام برامج التوعية بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، فى تصريحات لبرنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن الصندوق أطلق مبادرة لتوعية المصطافين بأضرار تعاطى المخدرات للتوعية بخطورة إدمان المواد المخدرة، خاصة أن معظم المواطنين فى الصيف يتواجدون فى الأماكن الساحلية.

ولفت مدير عام برامج التوعية بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، إلى أن المبادرة تقوم بتوعية الأسر كيف يكتشفون إدمان أبنائهم، وكيف يتعاملون مع هذا الأمر، بجانب توعية من وقعوا فى مشكلة الإدمان أن هناك علاجا ويتم تقديمه بالمجان وفى سرية تامة.