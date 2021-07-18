شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: الرطوبة تتجاوز 90% خلال شهرى أغسطس وسبتمبر المقبلين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، إن التغيرات المناخية التي تضرب العالم لم تأثر على مصر بشكل كبير حتى الآن خلاف ما يحدث في بعض دول العالم، مشيراً إلى درجات الحرارة الشديدة التي تضرب البلاد الآن ناتجة عن أرتفاع الرطوبة، وتابع: "الرطوبة خلال شهرى أغسطس وسبتمبر ستتجاوز الـ90%".

وأضاف "شاهين"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "الحكاية"، الذى يقدمه الإعلامى عمرو أديب عبر قناة "mbc مصر"، أن السواحل الشمالية المطلة على البحر الأبيض المتوسط ستكون الأفضل في درجات الحرارة خلال الفترة المقبلة.