القبض على شخص بتهمة الإتجار في الحشيش بالمقطم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي:
ضبطت قوات الأمن، شخصًا بحوزته كمية من مخدر الحشيش في منطقة المقطم.
وتمكن اللواء وائل نصار مدير إدارة مكافحة المخدرات بالقاهرة، بالتنسيق مع المقدم محمود إسماعيل رئيس مباحث المقطم من ضبط أحد الأشخاص مقيم بدارة قسم شرطة المقطم "له معلومات جنائية" أثناء تواجده بمنطقة سكنه مستقلاً السيارة "ملكه" وبحوزته كمية من مخدر الحشيش، مبلغ مالي، هاتف محمول.
وبمواجهته أمام اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة واللواء محمد عبد الله نائب المدير العام اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه، والسيارة لتسهيل تنقلاته.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.