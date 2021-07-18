القبض على شخص بتهمة الإتجار في الحشيش بالمقطم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي:

ضبطت قوات الأمن، شخصًا بحوزته كمية من مخدر الحشيش في منطقة المقطم.

وتمكن اللواء وائل نصار مدير إدارة مكافحة المخدرات بالقاهرة، بالتنسيق مع المقدم محمود إسماعيل رئيس مباحث المقطم من ضبط أحد الأشخاص مقيم بدارة قسم شرطة المقطم "له معلومات جنائية" أثناء تواجده بمنطقة سكنه مستقلاً السيارة "ملكه" وبحوزته كمية من مخدر الحشيش، مبلغ مالي، هاتف محمول.

وبمواجهته أمام اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة واللواء محمد عبد الله نائب المدير العام اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه، والسيارة لتسهيل تنقلاته.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.