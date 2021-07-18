نشرة الحوادث المسائية.. طفل يقتل صديقه بالمطرية وإخلاء سبيل إسراء عبد الفتاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان يونس:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم، اليوم السبت، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

إخلاء سبيل إسراء عبد الفتاح في اتهامها بنشر أخبار كاذبة

أخلت جهات التحقيق سبيل إسراء عبد الفتاح، في قضية اتهامها بالانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

التفاصيل عبر الرابط: اضغط هنا

تأجيل محاكمة الإعلامي عمرو أديب في قضية سبّ محمد رمضان

تنظر محكمة جنح الشيخ زايد، تأجيل محاكمة الإعلامي عمرو أديب في سب وقذف الفنان محمد رمضان، إداريًا، إلى شهر أغسطس المقبل.

التفاصيل عبر الرابط: اضغط هنا



"جثة جوال إمبابة".. الجاني مزق القتيلة بـ14 طعنة وتخلص منها بالشارع

ملابسات جديدة كشفتها مناظرة جثة قتيلة عُثر عليها داخل جوال ملقى بالطريق بمنطقة إمبابة، شمال الجيزة.

تحريات رجال المباحث الأولية أفادت أن الضحية تلقت نحو 14 طعنة بأنحاء متفرقة بالجسم، وتخلص الجاني من الجوال في منطقة لا تتوافر بها كاميرات مراقبة ما يزيد صعوبة الأمر فلم يتم التوصل إلى مشتبه بهم حتى الآن.

التفاصيل عبر الرابط: اضغط هنا



إحالة ربة منزل للجنايات في إمبابة

قررت نيابة إمبابة، برئاسة المستشار هشام رفعت الشريف، إحالة المتهمة بقتل زوجها، وفصل رأسه، وقطع عضوه الذكرى، لمحكمة الجنايات.

التفاصيل عبر الرابط: اضغط هنا



طلق ناري ينهي حياة تاجر دواجن في البدرشين

ملابسات جديدة كشفتها مناظرة جثة قتيل عُثر عليه ملقى بالطريق بنطاق مركز البدرشين، جنوب الجيزة.

تحقيقات رجال المباحث أوضحت أن المجني عليه تاجر دواجن أصل إقامته محافظة أسيوط وله محل إقامة آخر بمركز الوراق شمال محافظة الجيزة، وأنه فارق الحياة إثر إصابته بطلق ناري.

التفاصيل عبرالرابط: اضغط هنا



بسبب "كيس قمامة".. مقتل طفل على يد صديقه في المطرية

قتل طفل صديق له بطعنة "سكين" في منطقة شجر الليمون بالمطرية، بسبب إلقاء "كيس قمامة".

بداية الواقعة تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا يفيد بوقوع جريمة قتل طفل أمام منزله بمساكن شجرة مريم، وعلى الفور انتقل فريق من المباحث إلى موقع الحادث، وتم تفريغ كاميرات المراقبة والتوصل لهوية القاتل وملابسات الواقعة.

التفاصيل عبر الرابط: اضغط هنا