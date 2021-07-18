شكرا لقرائتكم خبر عن مد خدمة الغاز الطبيعى لـ4 مليون وحدة سكنية ضمن مستهدفات "حياة كريمة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعمل المشروع القومى لتطوير القرى فى إطار مبادرة حياة كريمة، على تنمية المراكز الأكثر فقرًا على مستوى الجمهورية ومعالجة نقص الخدمات بها، وتتمثل الأهداف الاستراتيجية للمبادرة في تحسين المعيشة والاستثمار في البشر من خلال الحماية والرعاية الاجتماعية، سكن كريم، ووعي مجتمعي، إلى جانب تحسين مستوى خدمات البنية الأساسية والعمرانية (صرف صحي، مياه شرب، رصف طرق) علاوة على تحسين جودة خدمات التنمية البشرية (التعليم، الصحة، الخدمات الرياضية والثقافية)، فضلا عن التنمية الاقتصادية والتشغيل (قروض للمشروعات الصغيرة، تدريب مهني)، وتستهدف الوصول لـ 4670 قرية وتمثل نسبة السكان المستفيدين منها 57% من إجمالي سكان مصر.

ويأتي توصيل الغاز الطبيعي لمنازل الريف المصري، من ضمن أهم مستهدفات "حياة كريمة" فى الريف المصري، وحسب تصريحات مسبقة لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، بمؤتمر حياة كريمة" والذى انعقد الخميس الماضي، فقد أكد أن المبادرة تعمل على مد هذه الخدمة لنحو 4 ملايين وحدة سكنية في 1337 قرية، وتنفيذ مواسير بأطوال 16 ألف كم طولي، في حين لا يتجاوز عدد القرى المخدومة حالياً بالغاز الطبيعي بين قرى المرحلة الأولى 59 قرية، لافتا إلى أن المشروع سيسهم في رفع العبء عن المواطنين في الوصول إلى الطاقة النظيفة.

وتتمثل مشروعات توصيل الغاز الطبيعى من ضمن أولويات الدولة لتحسين الحياة بهذه القري وتوفير خدمات حضارية لسكانها، ونرصد تفاصيل خطة وزاة البترول فى ذلك الصدد لصالح مبادرة حياة كريمة:

- تصل عدد القرى المحرومة من مرافق الغاز الطبيعى إلى نحو ١٣٣٧ قرية.

- يجرى تنفيذ أعمال التوصيل فى 199 قرية تم الانتهاء من مشروعات الصرف الصحى بها.

- تصل التكلفة المقررة لتلك المشروعات إلى 3.3 مليار جنيه.

- من المنتظر البدء فى 423 قرية، فور الانتهاء من "الصرف الصحي" بتكلفة 5.5 مليار.

- يتبقى على خارطة الأعمال 710 قرى أخرى ليكن إجمالى التكلفة 16 مليار جنيه.

- 59 قرية مخدومة بالفعل بالغاز الطبيعى خلال السنوات الماضية.