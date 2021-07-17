شكرا لقرائتكم خبر عن حملات مكثفة على منافذ بيع اللحوم ومحال الجزارة بحى الأزبكية في القاهرة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شن حى الأزبكية برئاسة اللواء يحيي محمد الأدغم، عدة حملات مكبرة استهدفت منافذ بيع اللحوم الثابتة والمتحركة، للتأكد من سلامة السلع المعروضة حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، وكذلك المرور الدورى على محال الجزارة، للتأكد من سلامة المذبوحات والذبح داخل المجازر الحكومية.

وشن فريق المتابعة الميدانية وإدارة الإشغالات، بالتنسيق مع إدارة الطب البيطرى وبمعاونة شرطة المرافق بالحى، حملة ميدانية على محلات الجزارة ومنافذ اللحوم والمطاعم بشارع كلوت بك بنطاق الحى ومراجعة صلاحية الاستهلاك والجودة ولا يوجد مضبوطات او محاضر بيئة .

كما شن الحى حملة مكبرة بقيادة رئيس الحى وفريق المتابعة الميدانية وادارة الاشغالات وادارة المحلات والاسكان وبمعاونة شرطه المرافق بالحى، أسفرت عن ضبط أعمال مخالفة بجراج بالعقار 15 شارع سليمان الحلبي بنطاق الحى وتحويله الى مخازن وتم غلق وتشميع المخازن واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف بالحى .

كما تم التأكيد على عدم وجود وتداول الشيش بالمقاهي والكافيهات وتطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا طبقا لقرارات رئاسة مجلس الوزراء واتخاذ الإجراءات الاحترازية والقانونية حيال المخالفين .

وأسفرت الحملات عن رفع ومصادرة شيش بإحدى المقاهى بالسبتية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف وايداع الأحراز بمخازن شرطة مرافق بالحى .