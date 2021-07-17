شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة حالات بناء مخالف بأبو النمرس والحوامدية والبدرشين والطالبية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، بإجراء المتابعات الميدانية الدورية، للتأكد من عدم الشروع في أي أعمال بناء مخالف واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي ذلك الإطار تابع محافظ الجيزة مجهودات مركز أبو النمرس في التصدي لأعمال البناء المخالف حيث تمت إزاله 3 حالات وهى:

1 - إزالة 2غرفة مقامه بدون ترخيص علي ارض زراعية على مساحة 50 متر تقريبا بعرب مقار بالوحدة المحلية بالمنوات.

2 - إزالة سور على أرض زراعية مقام بدون ترخيص علي مساحة 150 متر تقريبا بتقسيم فؤاد سلطان شبرا منت.

4 - إزالة سور على أرض زراعية مقام بدون ترخيص علي مساحة 10 متر تقريبا بشارع خالد بن الوليد بجوار الصرف الصحى بتقسيم وليم شبرامنت وذلك بمتابعة من اللواء محمد عبد الحميد رئيس مركز ابو النمرس .

وفي مدينة الحوامدية تم إزالة أسوار مقامة بالمخالفة لشركة الشرق الأوسط بطريق مصر اسيوط السريع وذلك بمتابعة من مجدي محب رئيس مدينة الحوامدية .

وفي مركز البدرشين تم ضبط حالة صب سقف بقرية مزغونة بدون ترخيص وتم مصادرة الخلاطة واتخاذ الإجراءات القانونية مع المخالف بالإضافة الي إزالة سور بمدينة البدر خلف مصنع قها على مساحة 100 متر مقام بدون ترخيص واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف وذلك بمتابعه من محمود زين رئيس مركز البدرشين .

وفي مركز منشاة القناطر تم ضبط مخالفة تعدى بالبناء على مساحة 359 م بوحدة برقاش وتم إيقاف الأعمال والإزالة في المهد بمتابعة محمد عبد الراضي رئيس المركز .

وفي حي الطالبية تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال قيام مخالف بالشروع في انشاء ملاعب كوره مخالف بشارع العروبة وذلك بمتابعة من أشرف تامر رئيس حي الطالبية .