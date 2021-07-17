​حبس وغرامة وإغلاق.. عقوبة المطاعم والكافتيريات المخالفة في إجازة العيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

حذرت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، أعضائها من مخالفة المواعيد المقررة لغلق المنشآت في مواعيدها المقررة من جانب الحكومة، وذلك بالتزامن مع حلول عيد الأضحى المبارك.

ودعا عادل المصري رئيس الغرفة، إلى ضرورة الإلتزام بالنسب المقررة للتشغيل، التي حددها قرار مجلس الوزراء رقم 1502 لسنة 2021 الخاص بزيادة نسب الإشغال السياحي والفندقي من 50% إلى 70% .

وناشد المصري في بيان اليوم، "المطاعم والكافتيريات والمنشآت السياحية" بأهمية التزامهم بمواعيد الغلق طبقاً للمواعيد الصيفية والتي بدأ تطبيقها أول يونيو الماضي، تنفيذاً للقرار رقم 1165 لسنة 2021.

وشدد على عدم حظر مخالفة المواعيد المقررة بقرار وزير التنمية المحلية ورئيس اللجنة العليا للتراخيص رقم 456 لسنة 2020، وقرار وزير السياحة والآثار رقم 512 لسنة 2،020 بشأن مواعيد فتح وغلق المنشآت والمطاعم السياحية منتصف الليل خلال أيام الأسبوع عدا يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع يمتد فتحها حتى الواحدة بعد منتصف الليل.

وحذر المصري، من توقيع عقوبات لمن يخالف تطبيق قرارات مواعيد الغلق وإجراءات كورونا، بتوقيع غرامات مالية على المنشآت المخالفة، والغلق الفوري لها لمدة أسبوعين، وفي حالة التكرار يتم الإغلاق لمدة شهر.

وأشار إلى أن قرار رئيس الوزراء رقم 1502 لسنة 2021 الخاص بزيادة نسب الإشغال السياحي والفندقي من 50% إلى 70%، تضمن عودة العمل والنشاط لصالات الديسكو والملاهي الليلية (مسارح المنوعات)، حيث نص القرار في مادته الثانية : "تُزاد نسب التواجد أو الإشغال التي تلتزم السينمات والمسارح ودور الثقافة، وأي أماكن معدة ومرخصة لتقديم العروض الفنية، بعدم تجاوزها عند استقبال الجمهور إلى 70 % من الطاقة الاستيعابية، مع الإلتزام بكافة التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية التي تقررها السلطات المختصة".

وتابع المصري قائلاً: هذا القرار يؤكد السماح لهذه المنشآت بتقديم الفقرات الفنية الصادر لها تصريح ساري من وزارة السياحة والآثار، والتوجيه لاستمرار عملها حتى الساعة الثانية بعد منتصف الليل بدلاً من الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، في ظل اتباعها للقواعد والضوابط الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا، موضحاً أن هذا القرار قد جاء صدوره نتيجة للتحركات الإيجابية من قبل وزارة السياحة والآثار، واتحاد الغرف السياحية، بالاستجابة لمطالب مجلس إدارة الغرفة وجمعيتها العمومية.

من جانبه، أكد محمد فتحي، رئيس لجنة السياحة الترفيهية والمنوعات بغرفة المنشآت والمطاعم السياحية، أن قرار عودة العمل والنشاط لصالات الديسكو والملاهي الليلية، يدعم النشاط السياحي الذي يشهد في الفترة الحالية تنامي حركة السياحة الوافدة لمصر، والتي تتطلب وجود نشاط ترفيهي ومنوعات وحفلات خاصة، وفي ظل تصاعد الاهتمام بنشاط السياحة الترفيهية إلى جانب الأنشطة السياحية الأخرى سواء كانت شاطئية أو أثرية، مؤكداُ أن تأخيره أكثر من ذلك كان سيكون وراء خروج مصر من المنافسة بين المقاصد السياحية الأخرى.

وأشار فتحي، إلى إلتزام أعضاء الجمعية العمومية لغرفة المنشآت والمطاعم السياحية بما تُصدره الدولة من قرارات تنظيمية وحاكمة للقطاع، وخاصة فيما يتم تطبيقه من إجراءات احترازية، رغم تكبدها لخسائر فادحة من توقف النشاط لفترة طويلة سابقة امتدت لأكثر من 16 شهراً، مما ترتب عليها مديونيات بسبب تحملها لأعباء المرتبات والمهايا والخدمات الأخرى في الوقت الذي بلغت نسبة إيراداتها صفر بسبب الآثار والتداعيات لفيروس كورونا.

وأرسل عبد الفتاح العاصي، مساعد وزير السياحة والآثار لشئون المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، خطاباً للغرفة أكد توجيه لجان تفتيشية سرية من قبل الوزارة للمرور على المنشآت والمطاعم السياحية، للتأكد من التزامها بما يُصدر من قوانين وقرارات منظمة للعمل السياحي وكذلك التشديد على استمرار تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة بالتعامل مع فيروس كورونا.

وأكد العاصي، في خطابه للغرفة، أن اللجان ستعاقب المسئول عن المنشآت والمطاعم السياحية، في حالة مخالفة الضوابط والإجراءات الإحترازية والقرارات التنظيمية الواردة بقرارات رئيس مجلس الوزراء، ووزير السياحة، بالحبس، والغرامة لا تتجاوز 4 آلاف جنيه، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها، وإغلاق المنشآت والمطاعم السياحية المخالفة للالتزامات الواجبة الإتباع إدارياً لمدة أسبوعين وتتضاعف مدة الغلق في حالة تكرارها.