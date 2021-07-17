إحباط تهريب كمية من الفيتامينات والأدوية مع راكب قادم من السعودية بالمطار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولة راكب مصري تهريب كمية كبيرة من الفيتامينات والأدوية، أخفاها داخل حقيبته فور وصوله من السعودية، لتضليل رجال الجمارك والعبور بالمضبوطات وبيعها، وتم ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية معه.

وتبين أنه أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية لركاب الطائرة السعودية القادمة من الرياض، استوقف عمر ياسين رئيس القسم بالجمارك أحد الركاب، أثناء محاولته الخروج بسرعة من بوابة اللجنة، طلب عمرو الدسوقي مدير الحركة المشرف على صالة الوصول، تفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالآشعة بواسطة أحمد جبر مأمور الجمرك، والذي تلاحظ له وجود عبوات تكرارية متماثلة في حقائب الراكب، قام هاشم مصطفى مدير الجمرك بتكليف وليد جمال مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويًا، ما أسفر عن وجود 376 عبوة وعلبة فيتامينات وأدوية أنواع سينترام وسولبادين واجيولاكس وحقن ميثيكوبال.

وأمر أحمد عبدالهادي مدير إدارة الجمرك بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب، بعد العرض على الدكتور ماجد موسى مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي.