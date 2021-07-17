إخلاء سبيل إسراء عبد الفتاح في اتهامها بنشر أخبار كاذبة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أخلت جهات التحقيق سبيل إسراء عبد الفتاح، في قضية اتهامها بالانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، بحسب مصدر قضائي.

وذكر المصدر - فضل عدم ذكر اسمه - لمصراوي - أن إسراء عبد الفتاح جُدد حبسها من 9 أيام في القضية أمام الدائرة الثالثة جنايات إرهاب، وأمرت جهات التحقيق بإخلاء سبيلها اليوم السبت.

كانت "عبد الفتاح" محبوسة على ذمة التحقيقات في اتهامها بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة.

وأجريت التحقيقات معاه في اشتراكها في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، إضافة إلى استخدامها حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف الاخلال بالنظام العام .

وأفادت التحقيقات قيامها بنشر أخبار كاذبة عن الأوضاع الاقتصادية والسياسية بالبلاد ،لزعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.