جريمة "الكاسيت".. حبس المتهم بقتل عجوز في البساتين 4 أيام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

أنهى مسجل خطر حياة تاجر ومزق جسد نجله في مشاجرة نشبت بينهم بسبب قيام المتهم بترك توك توك بداخله كاسيت بصوت مرتفع، فنشبت بينهم مشاجرة تعدى خلالها عليهما بمنطقة البساتين.

وأمرت النيابة بعد ضبط المتهم و خضوعه للتحقيقات بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من أحد المستشفيات باستقبال شخص متوفى وآخر مصاب بإصابات بالغة في منطقة البساتين.

وانتقل رجال المباحث إلى المكان، وتبين نشوب مشاجرة بين صاحب توك توك "مسجل خطر" يدعى "أبو سنة"، سائق توك توك، وتاجر رخام ونجله، بسبب ترك "توك توك" أسفل منزلهما بداخله كاسيت بصوت مرتفع، وعندما عاتباه تعدى عليهما بمطواة، ونتج عن ذلك وفاة تاجر وإصابة نجله.

تم القبض على المتهم، واعترف بارتكابه الواقعة.