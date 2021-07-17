شكرا لقرائتكم خبر عن المتحف المصرى الكبير: نقل مركب الملك خوفو قطعة واحدة وإجراء تجارب تأمين النقل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور عيسى زيدان مدير عام الترميم ونقل الآثار بالمتحف المصرى الكبير، إنه جرى عرض خطة نقل المركب الثانى للملك خوفو على الرئيس عبد الفتاح السيسى، وكانت توجيهات الرئيس بضرورة تأمين المركب من الناحية العلمية ودراسة الموضوع والتعاون مع كل المؤسسات العلمية.

وأضاف مدير عام الترميم ونقل الآثار بالمتحف المصرى الكبير، في تصريحات لبرنامج مانشيت، المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى تقدمه الإعلامية رانيا هاشم، أنه تم التحضير لعملية نقل مركب الملك خوفو على مدى شهور عديدة، وهل سيتم نقلها مفككة أو قطعة واحدة، وقررت اللجنة العلمية أنه سيتم نقله قطعة واحدة.

وأوضح مدير عام الترميم ونقل الآثار بالمتحف المصرى الكبير، أنه تم التغلب على المعوقات الخاصة بنقل مركب خوفو قطعة واحدة من خلال الأفكار الهندسية، وتم التفكير في أن يتم نقل المركب داخل حاوية بطول المركب، حيث يتم نقلها بأمان، وعمل تجارب وبروفات عديدة من خلال العربة البلجيكية، ونسعى لتأمين عملية نقل مركب خوفو من أمام الهرم الأكبر للمتحف الكبير.