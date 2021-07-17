شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الأهلي تصل القاهرة غدا على رحلة خاصة لـ"مصر للطيران" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصل بعثة النادي الأهلي مطار القاهرة الدولي، صباح غد الأحد، قادمة من المغرب بعد انتهاء مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا المقرر لها في التاسعة مساء اليوم السبت أمام فريق كايزر تشيفز بطل جنوب أفريقيا.

وقالت مصادر مطلعة بشركة مصر للطيران، أن الشركة ستسير رحلة خاصة رقم "3201" لعودة بعثة النادي الأهلي من المغرب، حيث من المقرر أن تقلع الرحلة من مطار كازبلانكا في الساعات الأولى من صباح غدا الأحد، وتصل إلى مطار القاهرة الدولي في الثامنة صباحا.

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا مساء اليوم، السبت، أمام فريق كايزر تشيفز بطل جنوب أفريقيا، على ملعب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء المغربية، فى التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.