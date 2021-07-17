بسبب "كيس قمامة".. مقتل طفل على يد صديقه في المطرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

قتل طفل صديق له بطعنة "سكين" في منطقة شجر الليمون بالمطرية، بسبب إلقاء "كيس قمامة".

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بوقوع جريمة قتل طفل أمام منزله بمساكن شجرة مريم، وعلى الفور انتقل فريق من المباحث إلى موقع الحادث، وتم تفريغ كاميرات المراقبة والتوصل لهوية القاتل وملابسات الواقعة.

وتمكن رجال المباحث بعد تحديد هوية المجني عليه والمتهم، من القبض على الثاني، وتبين أنه يبلغ من العمر 16 عامًا، وأن والده له معلومات جنائية.

وبمواجهة المتهم أقر بارتكاب الواقعة، وقام بتمثيل الجريمة، وحُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

كما استمعت جهات التحقيق لأقوال المتهم، وأمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وتشريح الجثمان للوقوف على ملابسات الواقعة.