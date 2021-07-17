"علمية كورونا" تناقش ضوابط استخدام المضادات الحيوية والكورتيزون في العلاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

عقدت اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا لقاء علميا، الجمعة، لمناقشة بروتوكول علاج فيروس كورونا، والاستخدام الخاطئ لبعض الأدوية المدرجة ضمن البروتوكول، والتي تستخدم لحالات محددة وليس لكل المصابين بالفيروس، وذلك بحضور عدد كبير من الأطباء فضلا عن متابعة آلاف الأطباء عبر خاصية البث المباشر على الإنترنت.

وقالت دكتورة جيهان العسال نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، إن اللقاء ناقش الاختلافات في استخدام بعض الأدوية المدرجة في بروتوكول علاج كوررنا، موضحة أن هناك سوء استخدام للمضادات الحيوية والكورتيزون ومضادات التجلط، وهي أدوية مدرجة بالبروتوكول العلاجى لحالات محددة، ولكن يتم استخدامها أحيانا بالخطأ لمرضى لا يحتاجون لها.

وأكد الدكتور محمد عبد الحكيم النادي، عضو اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، أن هناك بعض الأخطاء المهنية التي يقع فيها بعض الأطباء مثل الاستخدام المفرط للفيتامينات في علاج حالات عدوى كورونا ، وكذلك سوء استخدام المضادات الحيوية التي لا يحتاجها أغلب المصابين بفيروس كورونا سوى نسبة قليلة ممن يصابون بعدوى بكتيرية ثانوية، وكذلك سوء استخدام الكورتيزونات في غير محلها أو بجرعات غير محسوبة والتي قد تعرض بعض المرضى لمضاعفات سيئة دون داعي، مشيرا إلى أنه سيتم إصدار نسخة جديدة من بروتوكول العلاج لضبط هذا الأمر.