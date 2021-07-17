اختتام دورة "ابدأ مشروعك" للعمالة العائدة من الخارج في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت وزارة القوى العاملة، ختام فعاليات الدورة الثانية لريادة الأعمال للعمالة العائدة من الخارج بسوهاج التي أقيمت تحت بعنوان: "ابدأ مشروعك والتي نظمتها مديرية القوى العاملة، بالتعاون مع فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالمحافظة.

وقال الدكتور هشام أحمد أبوزيد مدير المديرية، إن الدورة استمرت لمدة 5 أيام بمركز التدريب المهني التابع للمديرية، وافتتحها وزير القوى العاملة محمد سعفان في أثناء زيارته لسوهاج، واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج.

ولفت مدير المديرية، في بيان اليوم، إلى أنه تم مناقشة العائدين من الخارج في المشروعات التي يرغبون في تنفيذها، ومنها تصنيع مواسير بولي ايثيلين، وتعبئة زيت الطعام، ومَعرض موتوسيكلات وتروسيكلات، ومطعم وجبات خفيفة متنقل، وتصنيع أكياس بلاستيك، وتربية وتسمين الماشية، وإنتاج أكواب ورقية، وبيع إطارات وبطاريات السيارات.

وكشف مدير المديرية، أن التدريب شمل خطة العمل، ومعوقات التسويق، والجوانب القانونية والمحاسبية للمشروع، والحوافز والمزايا والخدمات المالية وغير المالية التي يقدمها الجهاز، والفرص الاستثمارية بالمحافظة والخدمات المالية وغير المالية التي يقدمها الجهاز.

وأشار إلى أنه تم عرض كافة الخدمات التي تقدمها المديرية من برامج تدريبية والتوعية بالحقوق والالتزامات الواردة في قانون العمل 12 لسنة 2003 واشتراطات السلامة والصحة المهنية.

حضر ختام الدورة نادر عبدالظاهر مدير فرع الجهاز بسوهاج، وعبدالرحيم عثمان نائب مدير فرع الجهاز، وأسامة عبدالرحمن مدرب معتمد بالجهاز.​