التموين: توجيهات مباشرة ‏بتوفير اللحوم بالمجمعات والسلع خلال أيام العيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:
قال أحمد كمال، المتحدث الرسمي لوزارة التموين، إن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد وجه اليوم رؤساء الشركات التابعة للقابضة للصناعات الغذائية، بضخ كميات كبيرة من اللحوم بالمنافذ التابعة لها.
وأضاف كمال أن توجيهات الوزير اليوم تضمنت ضخ اللحوم وتوافر السلع الأساسية بالمجمعات الاستهلاكية، كما أن وزير التموين أجرى العديد من الاتصالات بشركتي الجملة للتأكد من الكميات المطروحة بمنافذ البيع، مشيراً إلى أن الشركة القابضة قد زادت من كميات ضخ اللحوم هذه المدة لأكثر من 170 طنًّا/ يوم لمنافذ بيعها التي تنتشر بمحافظات الجمهورية.
وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة التموين أن كل مجمع يصل إليه هذه الأيام أكثر من عشر رؤوس لحوم سودانية مذبوحة في اليوم الواحد؛ لتلبية كل احتياجات المواطنين من اللحوم.
وتلقى المصيلحي من خلال المتحدث الرسمي ومعاونه تقريراً من المركز الإعلامي التابع له، أفاد توافر كميات كبيرة من اللحوم والسلع الأساسية مع وجود أعداد كبيرة من المواطنين على منافذ الصرف وتوافر كميات كبيرة من اللحوم بالمجمعات السودانية الطازجة والخراف المبردة.
وأكد التقرير الوارد وجود حالة رضا كبيرة من المواطنين بالتخفيضات الموجودة بأسعار اللحوم، وإشادة المواطنين بقدرة الدولة ممثلة في وزارة التموين على تلبية كل احتياجاتهم من لحوم في عيد الأضحى المبارك.
وأكد كمال أن وزير التموين والتجارة الداخلية شدد على مديريات التموين بضرورة الوجود بالشارع أيام عيد الأضحى للتأكد من توافر السلع للمواطنين وكذلك متابعة عمل المخابز.