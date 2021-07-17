شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. التعليم توقع عقوبات غش بامتحان الكيمياء على 35 طالبا بالثانوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 عددًا من الاخبار المهمة والعاجلة خلال الساعات القليلة الماضية، أبرزها، تفاصيل امتحانات الكيمياء بالثانوية العامة، فضلاً عن أخبار سياسية واقتصادية ورياضية وفنية متنوعة.

غدا.. 4 آلاف مكتب بريد يفتتحون أبوابهم لتقديم الخدمات للمواطنين

تستقبل مكاتب الهيئة القومية للبريد، على مستوى الجمهورية، عملائها، غدا الأحد الموافق الموافق 18 يوليو 2021، لتقديم جميع الخدمات المالية والبريدية والحكومية المختلفة.

ومن المقرر أن تبدأ إجازة عيد الأضحى المبارك لمكاتب البريد يوم الاثنين الموافق 19 يوليو 202 وتستمر لمدة 6 أيام على أن يُستأنف العمل يوم الأحد 25 يوليو الجارى





بالأسماء.. التعليم توقع عقوبات غش بامتحان الكيمياء على 35 طالبا بالثانوية

أدى 392 ألفا و863 طالبا وطالبة "بالشعبة العلمية" امتحان مادة الكيمياء، وذلك في الخليج 365 من امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى الحالي 2020/2021، داخل 2201 لجنة على مستوى الجمهورية.





التعليم تضبط 35 حالة غش بامتحان الكيمياء للثانوية العامة وتتخذ الإجراءات القانونية ضدهم

تمكن فريق الغش الإلكترونى بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، من ضبط قرابة 35 حالة غش بامتحان الكيمياء للثانوية العامة اليوم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الطلاب المتورطين، كما تمكن فريق الغش من تحديد الطلاب المسئولين عن تصوير أسئلة الامتحان ونشرها على صفحات الغش، من 4 محافظات أبرزها الدقهلية والشرقية.





أقوى مراجعات ليلة الامتحان للثانوية العامة فى المنطق "فيديو"

قدمنا لطلاب الثانوية العامة بالأمس فيديو مراجعة ليلة الامتحان في مادة الفلسفة والمنطق، تلك التي يستعد طلاب القسم الأدبي لامتحانها غدًا الأحد الموافق 18 يوليو، وباعتبارها من المواد التي يحرص الطلاب على حصد الدرجة النهائية فيها، وحرصًا على الدور الاجتماعي الذي نلتزم به تجاه الطلاب كل عام، يقدم موقع ”الخليج 365” أقوى المراجعات لكل طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمي والأدبي، باللغة الإنجليزية والعربية، وإليكم مراجعات بالفيديو لكل مواد الثانوية العامة، بالتعاون من نخبة من أفضل الأساتذة في كل المواد الدراسية باللغة العربية والإنجليزية، واليوم نقدم مراجعة ليلة الامتحان في مادة المنطق.





طقس وقفة عرفات.. تعرف على حالة "الجو" بكافة المحافظات الاثنين المقبل

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس الاثنين المقبل، الموافق وقفة عرفات، حيث يشهد انخفاض فى درجات الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ليسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد.





طلاب الثانوية العامة: امتحان الكيمياء متوسط الصعوبة والوقت غير كاف

أكد طلاب الثانوية العامة، الشعبة العلمية صعوبة أجزاء من أسئلة امتحان مادة الكيمياء، موضحين أن الامتحان تضمن 50 سؤالا منها قرابة 20 جزئية صعبة وباقى الأسئلة متوسطة، من حيث الصعوبة فهى تحتاج إلى فهم وتحليل قبل الإجابة عن جزئيات الامتحان.





طلاب الثانوية بمصر الجديدة: امتحان الكيمياء "كويس" ومعظمه من الكتاب.. فيديو

انتهى منذ قليل، امتحان مادة الكيمياء لطلاب الشعبة العلمية، وذلك فى سابع أيام ماراثون امتحانات الثانوية العامة ، ورصد ”الخليج 365” ردود فعل الطلاب على مستوى الامتحان، بلجان مدرسة طبرى الحجاز الثانوية بمصر الجديدة بمحافظة القاهرة، حيث عبر عدد كبير من الطلاب عن رضاهم لمستوى الامتحان، قائلين :"الامتحان كويس واحسن من اللى فاتوا ومعظمه من الكتاب وفى مستوى الطالب المتوسط ".





غرفة عمليات "المعلمين": وفاة رئيس لجنة بالثانوية العامة إثر أزمة قلبية

أعلنت غرفة عمليات نقابة المعلمين، وفاة أحمد الحسينى أحمد قاسم، رئيس لجنة بلال ابن رباح لامتحانات الثانوية العامة ، بنويبع فى محافظة جنوب سيناء، نتيجة أزمة قلبية دخل على أثرها مستشفى مدينة الطور، وتوفى صباح اليوم.

الاستعدادات الأخيرة فى معسكر الأهلى قبل مواجهة كايزر تشيفز الليلة.. الشرطة المغربية تؤمن البعثة.. كتيبة موسيمانى تتحرك للملعب فى السابعة مساءً.. مشويات وخضار وفاكهة على مائدة اللاعبين.. وأحمد مجاهد يزور الفريق

يدخل فريق الأهلى في التاسعة مساء اليوم السبت - بتوقيت القاهرة - أهم مبارياته هذا الموسم حينما يواجه نظيره كايرز تشيفز بطل جنوب أفريقيا في نهائي دوري الأبطال الأفريقى على مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء بالمغرب، ويفتش المارد الأحمر عن اللقب العاشر في تاريخه بينما يسعى بطل جنوب افريقيا لوضع اسمه في قائمة المتوجين بدوري الأبطال للمرة الأولى في تاريخه.

الشرطة المغربية تؤمن بعثة الأهلي بشكل كامل قبل النهائى الأفريقى

تحرص قوات الشرطة المغربية على تأمين بعثة الأهلى بشكل كامل منذ وصولها للدار البيضاء حتى مغادرة الأراضى المغربية، فى ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع الجماهير من الوصول للاعبين والجهاز الفنى ضمن الفقاعة الطبية التى وضعها الاتحاد الأفريقى "الكاف" للمباراة.





"الصحة" تكشف الوضع الوبائى لإصابات كورونا بعد تراجع الإصابات لـ77 إصابة يوميا.. ارتفاع نسب الشفاء بالفيروس بمستشفيات العزل ل78.1%.. وتؤكد 2717 إصابة لكل مليون نسمة.. وتحذر من عدم ارتداء الكمامة وخروجات العيد

كشفت وزارة الصحة والسكان عن أبرز إحصائيات الوضع الحالى لمكافحة فيروس كورونا المستجد فى مصر مقارنة بالعالم، حيث احتلت مصر المركز رقم 9 فى نسبة الوفيات من إجمالى عدد المصابين.

وبحسب بيانات وزارة الصحة والسكان جاءت نسبة الوفيات فى مصر بفيروس كورونا (5.8%) بعد كل من سوريا (%7.4) والسودان‎ (7.5%) ويسبق مصر كل من الصومال (5.2%) والصين (5.0%) وتأتى فانواتو فى المرتبة الأولى (25%) تليها إم إس زاندام (22.2%) واليمن (19.6%) والصحراء الغربية (10.0%) وذلك بالمقارنة مع كل الدول والمناطق على مستوى العالم.





اللاعبون الأكثر تتويجاً بأفريقيا مع الأهلى قبل مواجهة كايزر تشيفز.. إنفوجراف

يستعد الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلي لخوض تحدٍ قوى وصعبٍ عندما يواجه كايزر تشيفز الجنوب أفريقي فى نهائي دوري أبطال أفريقيا، اليوم السبت، فى طريقه نحو الاحتفاظ باللقب القاري للمرة الثانية على التوالي والعاشرة في تاريخه، وهي المباراة التي يركز عليها الجهاز الفني واللاعبون جيدا من أجل اقتناص النجمة العاشرة فى تاريخه.